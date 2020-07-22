На брифинге 22 июля вице-премьер-министр Эркин Асрандиев рассказал, что правительство планирует направить $148 миллионов, которые Кыргызстан получил от Международного валютного фонда (МВФ) и Европейского союза на кредиты для бизнеса и восстановление экономики.

По его словам, такое решение принято, потому через три года льготного периода стране придется возвращать полученные деньги обратно.

«Поэтому эти ресурсы целесообразно направить в виде льготных кредитов на возвратной основе, с аккумулировать средства и рассчитаться с этим внешним долгом», — сказал Асрандиев.

Первый транш МВФ

По данным минфина, первый транш кредита от МВФ в размере $120,8 миллион был использован на выплату зарплат, пособий и отчислений в Соцфонд.

За апрель и май минфин потратил все средства на поддержку бюджета. Большая часть расходов ушла на заработную плату бюджетников, госслужащих, включая органы местного самоуправления — 4,3 млрд сомов.

Первый транш помощи от МВФ поступил в минфин 31 марта. После конвертации он составил 10,3 млрд сомов.

Дефицитный бюджет

Президент 9 июня утвердил бюджет страны с рекордным дефицитом в 27 млрд 692 млн сомов. Парламент принял закон о республиканском бюджете на текущий год 21 мая.

Тогда министр финансов Бактыгуль Жеенбаева пояснила, что такой большой дефицит связан с большими выпадениями у Налоговой и Таможенной служб – 30-33 млрд сомов.

По ее словам, в расходной части бюджета больше нечего сокращать.

«Мы и так все расходы сократили – командировки, неприоритетные расходы. Сокращать уже практически нечего, потому что заработные платы, пенсии, пособия, а также отрасли, здравоохранение, силовой блок не можем сократить. По этой причине разница становится такой большой. Соответственно, дефицит большой», – пояснила Жеенбаева.

Бюджет 2020 года одобрялся парламентом с дефицитом в 10 млрд сомов, но из-за пандемии коронавируса ситуация изменилась, так как в стране больше месяца не могли полноценно работать все предприятия и компании.

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