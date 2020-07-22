По информации минздрава 22 июля в Кыргызстане COVID-19 подтвердился у 50 медработников:

Бишкек – 12;

Чуйской области – 10;

Ош – 9;

Ошской области – 5;

Джалал-Абадской области – 4;

Баткенской области – 6;

Иссык-Кульской области – 4.

За сутки из стационаров с выздоровлением выписали 23 медика. Всего за время пандемии коронавирус выявили среди 2 478 медработников. С выздоровлением выписали 1 091 медработника за время пандемии.

В Кыргызстане за время пандемии выявили 29 359 случаев заражения COVID-19. Из стационаров с выздоровлением выписали 15 760 пациентов. Умерли 1 123 человека с коронавирусом и внебольничной пневмонией.

Список памяти

Первым скончавшимся медиком с COVID-19 считают Жузумкан Кокумбаеву. Врач бишкекской поликлиники умерла в возрасте 58 лет 2 мая. О ее смерти сообщил минздрав.

Но еще до нее, 5 апреля, умер другой врач — психиатр из Сузака. Его не вписывали в число медиков с коронавирусом, потому что тест не подтвердил у него вируса. Его диагнозом была внебольничная пневмония.

Врач-фтизиатр ЦСМ Кара-Кульджинского района Альберт Исмаилов умер 2 июня в возрасте 59 лет. У медика обнаружили коронавирус, лечили, но не смогли спасти — болезнь очень тяжело протекала. О смерти сообщал минздрав.

30 июня скончалась врач-ординатор по городу Ош и Ошской области медицинского центра больницы при Министерстве внутренних дел Жамал Тазабекова. О смерти сообщил минздрав.

1 июля умер в Бишкеке 56-летний специалист в области амбулаторной хирургии и болезней легких Мурат Джумабеков. У него были подтверждены коронавирус и пневмония.

Скончался Орозали Абдухалимов, 70-летний врач-ветеран из Ноокатской областной больницы в Ошской области. О его смерти сообщили 2 июля. О его смерти сообщал минздрав.

В тот же период в той же больнице скончалась неназванная 59-летняя медсестра. О ее смерти сообщал минздрав.

2 июля в приемной больницы, где принимали пациентов с коронавирусом, скончался легенда медицины Исхар Фунлоэр.

Скончался и профессор медицины Абдиманап Муратов.

4 июля скончался 62-летний педиатр Эдиль Садыков — он был заведующим отделением общей педиатрии в Иссык-Кульской областной больнице. Четыре дня провел в реанимации. Тест на коронавирус подтвердился уже после смерти, о чем сообщил Минздрав.

В Бишкеке скончалась акушерка Зайда Терекбаева — о ее смерти сообщила Кыргызская медицинская ассоциация.

Заместитель главного врача Центра санитарно-эпидемиологического надзора и профилактики инфекционных заболеваний по городу Ош Артыкбай Эралиев скончался 6 июля. В минздраве подтвердили, что у него был коронавирус.

6 июля скончался врач-нейрохирург высшей категории Бектемир Мукамбетомуров — у него была двусторонняя пневмония. Об этом сообщила бывший пресс-секретарь Министерства здравоохранения Елена Баялинова.

В тот же день стало известно о смерти фельдшера Валерия Гаука — у него тоже была пневмония.

8 июля скончался 55-летний хирург Кубанычбек Карагулов, работавший в Ак-Талинской территориальной больнице.

В тот же день умер Жангар Абдыхаликов, заведующий ЛОР-отделением Ошской областной межтерриториальной детской больницы — у него была двусторонняя пневмония.

Умерла медсестра Чынар Турускелдиева из села Арал Тюпского района Иссык-Кульской области, ей было 54 года.

Также 8 июля в Бишкеке скончалась гепатолог-инфекционистка Умиджан Мусаева. У 66-летней женщины была диагностирована двусторонняя пневмония.

11 июля скончалась декан КГМА Чолпон Калканбаева, доктор медицинских наук. Причину смерти профессора Калканбаевой не сообщили.

12 июля скончался военный врач Ратан Курманбаев. О его смерти сообщила родственница, информацию подтвердили и в Генштабе.

13 июля скончалась студентка пятого курса медфака Адинай Мурзабекова, которую вытянули работать из-за нехватки врачей. О ее смерти сообщил преподаватель кафедры педиатрии. По предварительной информации от Минздрава, у девушки была двусторонняя пневмония.

В тот же день в Бишкеке скончался кардиолог и реаниматолог-анестезиолог Жумабай Бекмуратов. Его близкие утверждают, что у него ранее подтвердили коронавирус. Однако Минздрав не называл врача в числе умерших медработников с коронавирусом.

14 июля скончалась диспетчер бишкекской скорой помощи Акылай Ажибаева.

16 июля стало известно о смерти хирурга-проктолога 45-летнего Турата Кулжабаева.

В тот же день скончался 72-летний кардиолог ГКБ№1 города Бишкек Кумушбек Алтыкеев.

Тогда же сообщили о смерти замглавврача Ошской межобластной объединенной больницы Темиркан Жарматовой.

Кроме того, в этот день скончался Кумушбек Алтыкеев в реанимации городской клинической больницы №1 города Бишкек, где его лечили от COVID-19.

17 июля стало известно о смерти врача-инфекциониста РКИБ Закирова Шайназара.

В тот же день скончался микрохирург Бакыт Омурзаков.

Также 17 июля стало известно о смерти врача бишкекской ЦСМ 12 Гульмиры Кадыровой — об этом сообщили ее коллеги.



Заслуженная врач Бейшекан Калиева скончалась в ночь с 17 на 18 июля в реанимации инфекционной больницы. О ее смерти сообщила бывшая советница минздрава Елена Баялинова.

18 июля в больнице Чолпон-Аты скончалась Бубуайым Жээнбаева, глава одной из районных поликлиник в Иссык-Кульской области. Ей было 62 года, в больнице она получала лечение от COVID-19.

Доцент Эрмек Носинов умер 19 июля в реанимации Национального госпиталя. Проректор Международного медуниверситета Шайырбек Сулайманов написал об этом, что «проклятая болезнь забрала еще одного профессионального врача».

В Бишкеке 21 июля стало известно о смерти врача-уролога Жаныбека Мамбетова, он скончался в возрасте 59 лет с диагнозов пневмония.

