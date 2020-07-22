Старший офицер Ошского областного управления погранслужбы, подполковник Талгат Аланов умер 21 июля. Информацию об этом подтвердили в Государственной пограничной службе (ГПС).

По предварительной информации, 38-летний офицер скончался от остановки сердца. По сообщению СМИ, он находился в трудовом отпуске и умер в отцовском доме в селе Каратай Кара-Суйского района Ошской области. У него остались жена и шестеро детей.

Борьба с коррупцией

27 ноября 2019 года Талгат Аланов собрал пресс-конференцию, на которой рассказал о продаже должностей в Погранслужбе, незаконном сборе денег на КПП и многочисленных фактах коррупции.

ГПС тогда назвала поступок офицера «неэтичным», так как он по уставу должен был сообщить о нарушениях руководству или правоохранительным органам. Ведомство также попросило Военную прокуратуру дать оценку высказываниям Аланова.

Спустя несколько дней от своей должности был отстранен руководитель КПП «Достук» Талант Айтпаев — Аланов рассказывал о коррупции и на этом пункте. Однако погранслужба тогда утверждала, что отстранение Айтпаева не связано с пресс-конференцией Аланова.

Управление погранслужбы по Ошской области позднее заявило, что Аланов 300 раз выезжал из страны, не получая разрешения от руководства. Эту информацию также передали в Военную прокуратуру. Также в некоторых СМИ была растиражирована информация о якобы коррумпированности подполковника в бытность начальником КПП. Сам Аланов называл эти действия «попыткой очернить его» и вызвал председателя ГПС Улана Шаршеева на дебаты.

Гонения, обращение к президенту, гражданский суд

Талгат Аланов рассказывал, что после проведения пресс-конференции ему стали поступать угрозы от неизвестных лиц по телефону, а также о гонениях со стороны руководства погранслужбы.

12 декабря прошлого года офицер обратился к президенту Кыргызстана Сооронбаю Жээнбекову возле Белого дома и попросил принять его. Аланов намеревался передать ему информацию о фактах коррупции в ведомстве.

Чек ара кызматынын офицери Талгат Аланов президент Сооронбай Жээнбековго кайрылуу жасады Publicerat av Next TV Onsdag 11 december 2019





«Я пришёл, чтобы рассказать о коррупционных делах в погранслужбе и о других незаконных действиях руководства ведомства», — сказал тогда Аланов в обращении.



Спустя месяц пять сослуживцев Аланова обратились в суд за защитой «чести и достоинства». Они потребовали опровергнуть информацию об их причастности к коррупции в ведомстве. Вдобавок каждый из пограничников потребовал с Аланова по 100 тысяч компенсации — в общем 500 тысяч сомов.



В те же дни Аланова принял секретарь Совета безопасности Дамир Сагынбаев. На встрече с офицером Сагынбаев заявил, что Совбез взял на контроль дальнейший ход досудебного производства по заявлению Талгата Аланова.



Гражданский процесс, на котором Аланов был ответчиком, начался 2 марта. После того, как офицер заявил, что у него нет денег на адвоката, гражданские активисты начали предлагать ему свою помощь. В последующих судебных заседаниях его интересы уже защищал адвокат, предоставленный правозащитной организацией «Кылым шамы».