Генеральный штаб Кыргызстана 22 июля сообщил, что из России прибыли военные врачи Министерства обороны России для помощи в борьбе с коронавирусом. Это эпидемиологи и инфекционисты, которые имеют практический опыт в лечении больных с COVID-19.

Их специальный борт приземлился на аэродроме военной базы ОДКБ в Канте.

120 специалистов привезли с собой аппараты искусственной вентиляции легких, кислородные концентраторы, пульсоксиметры и другое оборудование. Кроме того, были доставлены лекарства и препараты для лечения коронавируса и внебольничной пневмонии.

«Шесть врачебно-сестринских бригад из 20 человек совместно с кыргызскими военными врачами будут оказывать практическую и консультативную медпомощь военнослужащим, членам их семей и ветеранам на базе двух военных госпиталей. Четыре бригады будут работать в Бишкеке и две — в Оше», – пояснили в Генштабе.

Ранее в страну вернулись и медики-кыргызстанцы, работавшие в других странах. Они вернулись в Кыргызстан добровольно для того, чтобы помочь в борьбе с коронавирусом. В стране катастрофически не хватает врачей, при этом более 1000 из них уже заразились коронавирусом.

10 июля в Кыргызстан прибыли врачи и медсестры чартерным рейсом из Новосибирска. Ранее группа врачей прибыла из Москвы и Екатеринбурга.

Кроме того, еще 45 медиков прибыли в аэропорт Манас 12 июля чартерным рейсом из Москвы. После этого произошел скандал из-за того, что их якобы никто не встретил. В результате которого выяснилось, что на самом деле врачей-добровольцев встретило руководство строительной компании, которая помогла врачам приобрести билеты на родину.