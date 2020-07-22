По данным минздрава, на 22 июля по республике зарегистрировали 1 108 новых случаев заражения с учетом внебольничной пневмонии и подтвержденных случаев COVID-19.

Бишкек – 324;

Ош – 112;

Чуйская область – 176;

Ошская область – 110;

Таласская область – 61;

Нарынская область – 35;

Иссык-Кульская область – 229;

Джалал-Абадская область – 93;

Баткенская область – 58.

С начала пандемии в Кыргызстане выявили 29 359 случаев заражения COVID-19 и внебольничной пневмонией. Количество случаев заражения увеличилось после объединения заражения коронавирусом и пневмонией в одну статистику.

За сутки с выздоровлением от коронавируса с учетом внебольничной пневмонии выписали 948 пациента. Всего за время пандемии с выздоровлением выписали 15 851 пациентов.

За прошедшие сутки в Кыргызстане скончались 44 пациента с COVID-19 и пневмонией. Всего в республике скончались умерли 1 123 человека с подтвержденным коронавирусом и внебольничной пневмонией.

Среди медработников за сутки выявили 50 случаев заражения коронавирусом. Из стационаров с выздоровлением выписали 23 медика.

За все время среди медиков выявили 2 478 случаев заражения COVID-19, выздоровели 1 091 медработник.