На брифинге 22 июля глава управления общественного здравоохранения минздрава Айнура Акматова сообщила о смерти 44 пациентов с COVID-19 и внебольничной пневмонии:

Бишкек – 16;

Ош – 3;

Чуйская область – 7;

Ошская область – 3;

Таласская область – 2;

Нарынская – 1;

Иссык-Кульская область – 4;

Джалал-Абадская область – 7;

Баткенская область – 1.

Всего за время пандемии в Кыргызстане скончались 1 123 пациента с подтвержденным коронавирусом и пневмонией.

По данным минздрава на 22 июля в стране выявлено 29 359 случаев заражения COVID-19.