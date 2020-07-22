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На брифинге 22 июля глава управления общественного здравоохранения минздрава Айнура Акматова сообщила о смерти 44 пациентов с COVID-19 и внебольничной пневмонии:

  • Бишкек – 16;
  • Ош – 3;
  • Чуйская область – 7;
  • Ошская область – 3;
  • Таласская область – 2;
  • Нарынская – 1;
  • Иссык-Кульская область – 4;
  • Джалал-Абадская область – 7;
  • Баткенская область – 1.

Всего за время пандемии в Кыргызстане скончались 1 123 пациента с подтвержденным коронавирусом и пневмонией.

По данным минздрава на 22 июля в стране выявлено 29 359 случаев заражения COVID-19.

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