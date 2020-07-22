На брифинге 22 июля глава управления общественного здравоохранения минздрава Айнура Акматова сообщила о смерти 44 пациентов с COVID-19 и внебольничной пневмонии:
- Бишкек – 16;
- Ош – 3;
- Чуйская область – 7;
- Ошская область – 3;
- Таласская область – 2;
- Нарынская – 1;
- Иссык-Кульская область – 4;
- Джалал-Абадская область – 7;
- Баткенская область – 1.
Всего за время пандемии в Кыргызстане скончались 1 123 пациента с подтвержденным коронавирусом и пневмонией.
По данным минздрава на 22 июля в стране выявлено 29 359 случаев заражения COVID-19.