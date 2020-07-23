Экс-депутатка Жогорку Кенеша Роза Абдраимова скончалась 22 июля от пневмонии. Ей было 63 года.

Абдраимова была доктором педагогических наук, профессором и академиком Академии социальных и гуманитарных наук РФ, имела звание «Отличник образования».

«Заслуженный научный деятель с многочисленными государственными наградами и просто заботливая мать, жена и бабушка… Роза Асановна была выдающейся женщиной, отличалась сильным характером, ответственностью, требовательностью, высоким профессионализмом, патриотичностью и чувством справедливости. В списке ее научных трудов семь учебных пособий, более 60 статей», – говорится в сообщении ее близких.

Абдраимова была удостоена классного чина «советник государственной службы 1-го класса», получала почетные грамоты. Она высоко ценила качество образования, писала об истоках духовной культуры кыргызского народа, о кыргызской этнопедагогике и воспитании детей, о принципах демократии и внешней политики в Конституции Кыргызстана.