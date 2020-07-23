Бывший посол Кыргызстана в Южной Корее Кылычбек Султан на своей странице фейсбук сообщил, что его вызвали на допрос в Госкомитет национальной безопасности.

В повестке говорится, что Султана вызвали на допрос в качестве свидетеля. Ранее на своей странице он публиковал записи о том, что 5 августа пройдет митинг за импичмент президенту Сооронбаю Жээнбекову.

Для Кылычбека Султана это уже не первый вызов на допрос в ГКНБ. В 2019 году его вызывали на допрос в качестве свидетеля после того, как он посетил бывшего президента Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш.

Тогда в пресс-службе ГКНБ сообщили, что Султана вызвали в качестве свидетеля по ранее возбужденному уголовному дело. Однако в спецслужбе не уточнили о каком именно уголовном деле идет речь.

Султан является бывшим владельцем кыргызоязычной газеты «Супер-Инфо», которую финпол подозревал в уклонении от налогов.

В мае 2019 года в соцсетях писали, что Султан продал издание экс-замглаве таможне Райымбеку Матраимову. Сам Султан это отрицал.

Допросы за критику

Это не первый случай, когда, граждан вызывают на допросы за критику в сторону власти. Ранее в МВД на допрос вызывали администратора сатирической страницы фейсбук «Меместан» Аргена Бактыбек уулу вместе с его супругой Эркингуль Толон кызы.

В следственном поручении, которое опубликовал Арген, говорится, что причиной вызова на допрос является «распространяемая информация унижающую власть». Что именно милиционеры посчитали «унижением власти», не сообщается.

На допрос в ГКНБ в качестве свидетеля вызывали участницу StandUp Назгуль Алымкулову.

Предположительно Алымкулову вызвали из-за шуточного дипфейк-видео, на котором лицо знаменитого рэпера заменили лицом президента Кыргызстана.

В августе 2019 года на допрос вызывали дизайнера из Бишкека Никиту Тарасенко. Тогда его вызвали из-за публикации в фейсбуке.

Дизайнера начали вызывать на встречи со следователями после того, как он опубликовал на своей странице коллаж, на котором изображены влиятельные кыргызские политики.

На картинке под названием «Ошское ОПГ» были изображены президент Сооронбай Жээнбеков, его брат, депутат парламента Асылбек Жээнбеков и бывший замглавы таможни Райымбек Матраимов.

На допрос также вызывали и администратора группы фейсбук «БеспределКГ» Автандила Жоробекова. Его задержали 24 ноября, обвинив в «разжигании межрегиональной розни». Причем, согласно сообщению ГКНБ, к розни пост не призывал, просто пользователи соцсетей стали спорить в комментариях.

При этом известно, что на странице «БеспределКГ» публиковали записи с критикой в сторону власти.