Пресс-служба Госслужбы исполнения наказаний (ГСИН) сообщила, что бывшего советника президента Алмазбека Атамбаева Икрамжана Илмиянов перевели в колонию-поселение №26 в селе Молдовановка для дальнейшего отбывания срока.

По данным ГСИН, Илмиянову осталось отбыть в колонии один год и четыре месяца.

В октябре 2019 года Октябрьский районный суд Бишкека признал Илмиянова виновным по статье «Мошенничество» и приговорил к семи годам колонии с конфискацией имущества. Кроме этого, Илмиянова оштрафовали на 160 тысяч сомов.

Сам Илмиянов в последнем слове назвал обвинения против себя «необоснованными» и «бездоказательными».

Власти возбудили уголовное дело против Икрамжана Илмиянова в сентябре 2018 года. Тогда его подозревали в преступлениях по семи статьям, среди которых «Мошенничество», «Злоупотребление полномочиями», «Получение взятки» и другие. По информации ГКНБ, после возбуждения уголовного дела Илмиянов покинул страну, однако затем его задержали и вернули в Кыргызстан. Сам Илмиянов заявил на суде, что вернулся в страну добровольно.

По версии следствия, Илмиянов, будучи замглавы предвыборного штаба кандидата в президенты Сооронбая Жээнбекова, в августе 2017 года получил 150 тысяч долларов от компании «Дизель комплект» в виде «спонсорской помощи» и в качестве «вознаграждения».

До 2009 года Илмиянов был личным водителем Атамбаева, а после революции 2010 года стал его помощником. Когда в 2011 году Атамбаев стал президентом, Илмиянов занял должность замглавы аппарата президента и работал там до 2015 года, пока его не обвинили в рейдерском захвате издания «Вечерний Бишкек». Затем Илмиянов стал советником Атамбаева на общественных началах.

При президентстве Алмазбека Атамбаева Илмиянов был влиятельным человеком. По словам депутата Жанара Акаева, Икрамжан Илмиянов курировал парламент и давал указания о том, как именно депутатам нужно голосовать по законопроектам.

О близости Илмиянова с Атамбаевым говорил и сын бывшего президента Сейтек Атамбаев.

«Самым доверенным человеком был шофер Икрамжан. Болот Суюмбаев, Фарид Ниязов, Сапар [Исаков] и Албек [Ибраимов] уже потом идут, на вторых ролях», — рассказывал он.