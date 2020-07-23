Адвокат бывшего президента Алмазбека Атамбаева Замир Жоошев на своей странице в фейсбуке написал, что его подзащитный нуждается в госпитализации из-за ухудшения состояния — Атамбаев перенёс пневмонию и у него низкое артериальное давление. В ГКНБ отрицают проблемы со здоровьем у Атамбаева, сообщая о том, что он находится под круглосуточным медицинским наблюдением.

«Разрушили ему здоровье»

«Алмазбек Атамбаев неоднократно говорил, что заключив его в СИЗО ГКНБ заинтересованные люди окончательно разрушили ему здоровье», — пишет Жоошев.

По его словам, у Атамбаева низкое артериальное давление, которое может привести к отказу от функционирования внутренних органов. Адвокат говорит, что его подзащитному не дают возможность пройти полноценное лечение в больнице.

«В Нацгоспитале его лечили всего одну неделю от двусторонней пневмонии. Затем быстренько перевели обратно в СИЗО. Такая спешность удивила не только экс-президента, но и самих медиков», — сообщил адвокат.

Кроме того, Жоошев говорит, что условия в камере Атамбаева непригодны для нахождения больного. По его словам, внутри камеры очень душно и не выключается свет, а за дверью постоянный шум.

«Жалоб на здоровье нет»

В Госкомитете национальной безопасности опровергли слова Жоошева об условиях в камере и ухудшении состояния Атамбаева. Они сообщили, что у заключенного него нет никаких жалоб.

«На условия содержания и состояние здоровья он не жалуется. Адвокаты регулярно навещают подследственного. Свидания с родственниками не запрещены», — отметили в ГКНБ.

Болезнь Атамбаева

Бывшего президента госпитализировали в больницу для лечения «внебольничной двухсторонней пневмонии» 30 июня. Тогда в ГКНБ сообщили, что Атамбаев пожаловался на плохое самочувствие. У него взяли ПЦР-тест на коронавирус, который вышел отрицательным.

В этот же день врачи провели онлайн-консилиум, на котором они поставили бывшему президенту диагноз и решили перевести его в больницу.

Однако дети Атамбаева заявили, что их отца заразили коронавирусом, пока он находился в СИЗО ГКНБ.

В заявлении говорится, что им через родственников заключенных в СИЗО рассказали, что коронавирус подтвердился у всех сотрудников СИЗО ГКНБ, включая начальство следственного изолятора.

«Атамбаев был заражён вследствие некомпетентного исполнения служебных обязанностей и профилактики заболевания сотрудниками СИЗО ГКНБ, с которыми он контактировал ежедневно», — говорится в заявлении семьи.

В Госкомитете нацбезопасности ответили, что заявление семьи Атамбаева не соответствуют действительности.

«Считаем, семья Атамбаева в целях сокрытия его преступных деяний, под видом политического узника, целенаправленно пытается ввести общественность в заблуждение и перевести уголовные дела в политическую плоскость», — заявили тогда в комитете.

Уже 9 июля пресс-служба ГКНБ сообщила, что Атамбаев выздоровел и его перевели из стационара больницы управделами президента обратно в СИЗО ГКНБ.

По данным ГКНБ, такое решение принял консилиум врачей. В Госкомитете добавили, что за бывшим президентом круглосуточно наблюдают врачи. В Госкомитете нацбезопасности также отрицают информацию о зараженных сотрудниках.

В чём обвиняют Атамбаева?

Бывший президент обвиняется в нескольких уголовных преступлениях. По делу «о незаконном освобождении кримавторитета Азиза Батукаева» суд признал Атамбаева виновным и приговорил к 11 годам и двум месяцам лишения свободы с конфискацией имущества.

Власти Кыргызстана возобновили следствие о незаконном освобождении Батукаева весной 2019 года. Криминального авторитета освободили в 2013 году на основании справки о лейкозе. Затем выяснилось, что медицинский документ оказался поддельным.

Расследование дела Батукаева стало одним из поводов для лишения Атамбаева статуса экс-президента, неприкосновенности и других привилегий.

МВД трижды вызывало Атамбаева на допрос по делу об освобождении Батукаева, однако он проигнорировал все три вызова на встречу со следователем.

Это стало поводом для того, что в начале августа силовики задержали Атамбаева после двух дней штурма резиденции бывшего президента в селе Кой-Таш. При спецоперации погиб один спецназовец.

По делам, связанным со штурмом резиденции бывшего президента, до сих пор продолжаются суды. Здесь бывшего президента обвиняют в организации убийства, организации массовых беспорядков и организации захвата заложников.