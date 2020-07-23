



ГУВД Чуйской области 23 июля сообщило, что подозреваемых в избиении граждан Пакистана арестовали на 1 месяц.

«Они сейчас тоже ПЦР анализ сдают, после их отправят в СИЗО», — отметили в ведомстве.

Избиение студентов

Видео, на котором неизвестные избивают граждан Пакистана, появилось в инстаграме 20 июля и вызвало возмущение пользователей — они требовали задержать нападавших. Избиение произошло 19 июля, тогда в ОВД Аламединского района обратился гражданин Пакистана, позже с таким же заявлением обратились ещё несколько человек.

В МВД сообщили, что руководство ведомства взяло расследование «под личный контроль». Избиение зарегистрировали в ЕРПП по статье «Хулиганство» и начали досудебные экспертизы. На месте инцидента милиция задержала участников конфликта – двух жителей Бишкека и жителя Иссык Атинского района.