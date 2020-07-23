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По данным минздрава, на 23 июля по республике зарегистрировали 967 новых случаев заражения с учетом внебольничной пневмонии и подтвержденных случаев COVID-19.

  • Бишкек – 202;
  • Ош – 100;
  • Чуйская область – 94;
  • Ошская область – 136;
  • Таласская область – 36;
  • Нарынская область – 41;
  • Иссык-Кульская область – 138;
  • Джалал-Абадская область – 157;
  • Баткенская область – 63.

С начала пандемии в Кыргызстане выявили 30 126 случаев заражения COVID-19 и внебольничной пневмонией. Количество случаев заражения увеличилось после объединения заражения коронавирусом и пневмонией в одну статистику.

За сутки с выздоровлением от COVID-19 с учетом внебольничной пневмонии выписался 1031 пациент. Всего за время пандемии с выздоровлением выписался 16 791 пациент.

За прошедшие сутки в Кыргызстане скончались 46 пациентов с COVID-19 и пневмонией. Всего в республике скончались 1 169 человек с подтвержденным коронавирусом и внебольничной пневмонией.

Среди медработников за сутки выявили 49 случаев заражения коронавирусом. Из стационаров и домашней изоляции с выздоровлением выписали 69 медиков.

За все время среди медиков выявили 2 527 случаев заражения COVID-19, выздоровело 1 160 медработников.

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