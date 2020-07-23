По данным минздрава, на 23 июля по республике зарегистрировали 967 новых случаев заражения с учетом внебольничной пневмонии и подтвержденных случаев COVID-19.

Бишкек – 202;

Ош – 100;

Чуйская область – 94;

Ошская область – 136;

Таласская область – 36;

Нарынская область – 41;

Иссык-Кульская область – 138;

Джалал-Абадская область – 157;

Баткенская область – 63.

С начала пандемии в Кыргызстане выявили 30 126 случаев заражения COVID-19 и внебольничной пневмонией. Количество случаев заражения увеличилось после объединения заражения коронавирусом и пневмонией в одну статистику.

За сутки с выздоровлением от COVID-19 с учетом внебольничной пневмонии выписался 1031 пациент. Всего за время пандемии с выздоровлением выписался 16 791 пациент.

За прошедшие сутки в Кыргызстане скончались 46 пациентов с COVID-19 и пневмонией. Всего в республике скончались 1 169 человек с подтвержденным коронавирусом и внебольничной пневмонией.

Среди медработников за сутки выявили 49 случаев заражения коронавирусом. Из стационаров и домашней изоляции с выздоровлением выписали 69 медиков.

За все время среди медиков выявили 2 527 случаев заражения COVID-19, выздоровело 1 160 медработников.