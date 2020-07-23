По данным минздрава, на 23 июля по республике зарегистрировали 967 новых случаев заражения с учетом внебольничной пневмонии и подтвержденных случаев COVID-19.
- Бишкек – 202;
- Ош – 100;
- Чуйская область – 94;
- Ошская область – 136;
- Таласская область – 36;
- Нарынская область – 41;
- Иссык-Кульская область – 138;
- Джалал-Абадская область – 157;
- Баткенская область – 63.
С начала пандемии в Кыргызстане выявили 30 126 случаев заражения COVID-19 и внебольничной пневмонией. Количество случаев заражения увеличилось после объединения заражения коронавирусом и пневмонией в одну статистику.
За сутки с выздоровлением от COVID-19 с учетом внебольничной пневмонии выписался 1031 пациент. Всего за время пандемии с выздоровлением выписался 16 791 пациент.
За прошедшие сутки в Кыргызстане скончались 46 пациентов с COVID-19 и пневмонией. Всего в республике скончались 1 169 человек с подтвержденным коронавирусом и внебольничной пневмонией.
Среди медработников за сутки выявили 49 случаев заражения коронавирусом. Из стационаров и домашней изоляции с выздоровлением выписали 69 медиков.
За все время среди медиков выявили 2 527 случаев заражения COVID-19, выздоровело 1 160 медработников.