Пользовательница фейсбука 22 июля написала о том, что к ней пришла милиция из-за публикаций в группе «За импичмент Сооронбая Жээнбекова».

На момент публикации материала посты уже были удалены.

В интервью «Клоопу» женщина сообщила, что днем 21 июля к ней пришли трое мужчин в гражданском, представившихся милиционерами. 22 июля двое других милиционеров снова пришли к ней уже в форме.

«Они сказали, что нельзя так писать, и тем более вкладывать такие посты о президенте. Это все запрещается. Я вроде им сказала – вы сами знаете, что творится со страной и народом. Какая обстановка в стране», – рассказала она.

По ее словам, она спросила, почему милиция занимается тем, что ходит к «каждому, кто говорит правду, затыкает и угрожает». Милиционеры ответили, что их начальство отправило их для проведения профилактической беседы.

Женщина отметила, что в каждый визит милиция собирала и записывала ее данные, а также данные ее родителей и родственников.

«Я не такая вот яростная активистка. […] Просто, самое главное, они оставили бы в покое моих родителей», – сказала она.

Другая пользовательница под ником Nelly Erkin также рассказала, что к ней пришли из МВД за «антиправительственные посты в соцсетях» и потребовали их удалить. Она отметила, что милиционеры не представились и не показали документы, так как их визит считается «неофициальным».

«Ждут до конца вечера, на вопрос “если не удалить?” сказали, что придут уже другие люди с официальными бумажками. На вопрос “большой ли у них список”, сказали, что да, большой, и пошли к другим “предупреждать”. На вопрос “это все в преддверии выборов делается”, сказали, что “видимо, да”», – написала она.

Небольшой апдейт: сейчас приходили с МВД, просят не публиковать (в их понимании) "антиправительственные посты" в соц.сетях (хотелось бы уточнить что под этим конкретно они подразумевают). Приходили не ко мне лично, но я с ними разговаривала. Сказали что пока это предварительная беседа и они "по человечески" "только поговорить", если "не хотим проблем" . Без документов и толком их не показали, тк не официально это. Второго даже не представили, сказав что он только учится как "правильно разговаривать". Просят все посты удалить. Ждут до конца вечера, на вопрос "если не удалить?" сказали придут уже другие люди с официальными бумажками. На вопрос большой ли у них список, сказали да, большой и пошли к другим "предупреждать". На вопрос это все в преддверии выборов делается, сказали что "видимо да". Демократия? Свобода слова? Скоро это будет только сниться?..Вчера флагшток так трещал что казалось флаг сейчас сорвется и улетит…Пэ.сэ. Забыла добавить, было сказано что иначе могут назвать "Ярыми Антиправительственными Активистами". Вот что могут привязать к обычным постам в соц.сетях которые кому-то не понравились. Publicerat av Nelly Erkin Onsdag 22 juli 2020

Допросы за критику

Ранее на допрос в МВД вызвали администратора юмористической фейсбук страницы «Меместан» Аргена Бактыбек уулу и его супругу Эркингуль Толон кызы.

В час ночи участковый пришел домой и оставил повестку. В час ночи! Мы теперь свидетели, а до этого вообще не знали кто… Publicerat av Gena Kaparov Torsdag 16 juli 2020

В следственном поручении, которое опубликовал Арген, говорится, что причиной вызова на допрос является «распространяемая информация унижающую власть». Что именно милиционеры посчитали «унижением власти», не сообщается.

Журналистка Data Lab Эркингуль Толон кызы отметила, что причиной вызова на допрос является «критика власти в социальных сетях».

Ранее участница комедийного шоу StandAp Бишкек Назгуль Алымкулова на своей странице в фейсбуке сообщила, что ее вызвали в Госкомитет нацбезопасности на допрос в качестве свидетеля.

Алымкулову могли вызвать на допрос из-за того, что она опубликовала дипфейк-видео, где лицо известного рэпера заменили лицом президента Сооронбая Жээнбекова. Позже на своей странице девушка написала, что она вышла с допроса и с ней все в порядке.

Это не первый случай когда обычных граждан вызывают на допрос в ГКНБ после открытой критики власти.

В августа 2019 года на допрос вызывали дизайнера из Бишкека Никиту Тарасенко. Тогда его вызвали из-за публикации в фейсбуке. Дизайнера начали вызывать на встречи со следователями после того, как он опубликовал на своей странице коллаж, на котором изображены влиятельные кыргызские политики. На картинке под названием «Ошское ОПГ» были изображены президент Сооронбай Жээнбеков, его брат, депутат парламента Асылбек Жээнбеков и бывший замглавы таможни Райымбек Матраимов.

На допрос также вызывали и администратора группы фейсбук «БеспределКГ» Автандила Жоробекова. Его задержали 24 ноября, обвинив в « разжигании межрегиональной розни » . Причем, согласно сообщению ГКНБ, к розни пост не призывал, просто пользователи соцсетей стали спорить в комментариях.

При этом известно, что на странице «БеспределКГ» публиковали записи с критикой в сторону власти.