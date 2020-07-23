Главное управление внутренних дел Бишкека 22 июля сообщило, что в здании ведомства развернули дневной стационар для сотрудников органов внутренних дел на 40 койко-мест.

Он будет работать с с 9:00 утра до 19:00 часов.

«Сотрудники столичной милиции во всех стационарах несут круглосуточную службу в целях обеспечения общественной безопасности граждан. Но для того, чтобы продолжать свою служебную деятельность в «красных зонах» города, милиционерам необходимо наблюдать за своим состоянием здоровья», — отметили в столичной милиции.

Резкий скачок заболеваемости COVID-19 и пневмонией в начале июля выявил катастрофическую нехватку больниц по всей стране. Для больных не было мест больницах.

Бизнесмены и неравнодушные граждане начали выделять свои отели и большие площадки, чтобы власти могли развернуть дневные стационары.

По всей стране сейчас работают 848 дневных и ночных стационаров. Но они пригодны только для приема больных с легкой формой пневмонии. А в Бишкеке работают 13 дневных и три ночных стационара.

По данным столичной мэрии на 21 июля всего в дневные стационары обратились более 62 тысяч человек, а ночные стационары с 15 июля по 22 июля обратились свыше 4 тысяч больных.

В муниципалитете отметили, что количество обращений в стационары пошло на спад.

На 21 июля в Кыргызстане выявлены более 30 тысяч случаев инфицирования коронавирусом или внебольничной пневмонией, из которых скончались 1169 человек.