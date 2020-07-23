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На брифинге 23 июля глава управления общественного здравоохранения минздрава Айнура Акматова сообщила о смерти 46 пациентов с COVID-19 и внебольничной пневмонией:

  • Бишкек – 13;
  • Ош – 3;
  • Чуйская область – 6;
  • Ошская область – 5;
  • Таласская область – 2;
  • Нарынская область – 4;
  • Иссык-Кульская область – 5;
  • Джалал-Абадская область – 6;
  • Баткенская область – 2.

Всего за время пандемии в Кыргызстане скончались 1 169 пациентов с подтвержденным коронавирусом и пневмонией.

По данным минздрава на 23 июля в стране выявлено 30 126 случаев заражения COVID-19.

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