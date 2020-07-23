На брифинге 23 июля глава управления общественного здравоохранения минздрава Айнура Акматова сообщила о смерти 46 пациентов с COVID-19 и внебольничной пневмонией:
- Бишкек – 13;
- Ош – 3;
- Чуйская область – 6;
- Ошская область – 5;
- Таласская область – 2;
- Нарынская область – 4;
- Иссык-Кульская область – 5;
- Джалал-Абадская область – 6;
- Баткенская область – 2.
Всего за время пандемии в Кыргызстане скончались 1 169 пациентов с подтвержденным коронавирусом и пневмонией.
По данным минздрава на 23 июля в стране выявлено 30 126 случаев заражения COVID-19.