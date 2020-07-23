Представитель МВД Кыргызстана в России Нурлан Жанбаев опубликовал у себя на фейсбуке видообращение кыргызстанца, ранее призывавшего других кыргызстанцев совершать нападения на кыргызских девушек, если увидят их в компании иностранцев.

На видео мужчина отказывается от своих слов и теперь призывает соотечественников не разжигать конфликт.

«Поступила неправильная информация. Почему мы вчера собрались, я не знаю. […] Я сейчас нахожусь в МВД и в данный момент с меня конкретный спрос идет. Надо такое прекращать, ребята. Если не прекратим, то это может закончиться бедой», – отметил он.

Publicerat av Жанбаев Нурлан Onsdag 22 juli 2020

Сам Нурлан Жанабаев отметил, что участников видеоролика уже допросили в МВД – «дальше юридическую оценку их действиям будут давать правоохранительные органы Российской Федерации».

Видео с угрозами

Ранее в фейсбуке распространилось видео, на котором группа мужчин в Москве призывает кыргызстанцев совершать нападения на кыргызских девушек, если увидят их в компании иностранцев.

Один из мужчин говорит, что кыргызстанцам в России нужно объединяться, чтобы «каждый кыргызский парень пробудил свою честь». Другой мужчина призвал совершать нападения на девушек, если увидят их в компании не кыргызов.

«Предупредим раз, во второй раз предупредим, не слушается? В третий раз выебем до конца! Где бы ни было, увидел, нужно выебать в том же месте. Я лично всегда говорил такие вещи. Мы дадим предупреждение, в третий раз не услышит? Другими словами, вынесем челюсть. Потом одумается. Мы бля, собрались здесь, потому что горим за наших девушек. Они ходят с другими национальностями в клубах, хохочут. Они жопу продают и кормят домашних, если реально говорить», — заявил мужчина.

За кадром также были слышны и другие призывы, и угрозы в адрес кыргызских девушек.

«После просмотра этого видео одумайтесь, кыргызские девушки, реально, это последнее предупреждение. Увидим на улице, поймаем в парке — уже все, не обижайтесь!» — заявил голос за кадром.

Еще один мужчина призвал распространить видео в сети и совершать «рейды» на девушек, живущих в селах.

Не в первый раз

Кыргызстанцы не в первый раз указывают женщинам, с кем те могут или не могут общаться. В стране нередки случаи, когда мужчины нападали на девушку, если видели ее в компании мужчины, который им не понравился.

Некоторые случаи становились резонансными — в одном из них группа мужчин избила молодую девушку, и убила ее знакомого — кыргызстанца из другого села. А в Бишкеке был случай, когда на одном из рынков мужчина напал на женщину за то, что ее супруг не был кыргызом.

Вне страны кыргызстанцы также были замечены в избиении, травле и шантаже соотечественниц.

В 2012 году в сети распространили серию видеороликов, в которых на девушек нападали за то, что увидели их в компании мужчины другого этноса. Позже генконсульство Кыргызстана в Екатеринбурге сообщило, что двоих подозреваемых в издевательствах над девушками задержали под подписку о невыезде.

В 2013 году в сети снова распространилось видео с нападениями на мигранток из Кыргызстана. Тогда пострадавшей девушке нанесли несколько ударов неизвестные мужчины. При этом на протяжении всего ролика девушке поступали угрозы расправы.

Ролики с допросами девушек публиковались в сети в течении нескольких лет с 2012 по 2016 год. На всех опубликованных видео мужчины допрашивали девушек, избивали, могли раздеть догола, шантажировали, устраивали травлю.