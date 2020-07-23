В Сузаке родила 15-летняя девочка-подросток, ранее подвергшаяся сексуальному насилию со стороны брата. Она родила 16 июля, отказалась от ребенка, за ним ухаживает тетя.

20-летний брат в состоянии алкогольного опьянения изнасиловал свою сестру в прошлом году. По словам пресс-секретаря Джалал-Абадского ОУВД Нурдина Жээнтаева, Сузакский районный суд 18 июля выбрал ему меру пресечения в виде двух месяцев под арестом. Факт насилия зарегистрирован в ЕРПП по статье «Действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста» и назначены соответствующие экспертизы.

Специалист управления социального развития Сузакского района Гульнур Омошева сообщила «Азаттыку», что когда у девочки начались схватки, брат привез ее в в больницу, сказав врачам, что у девочки аппендицит.

По словам Омошевой, родные девочки не знали, что она была беременна.

«Больница не приняла девочку и родным пришлось отвезти ее в городской родильный дом. Только там она осознала, что у нее начались роды. В итоге она родила ребенка весом 3 кг. В данное время у обоих состояние хорошее, но так как они одной крови, могут быть проблемы со здоровьем у ребенка», — сказала Омошева.

Мать девочки уехала на заработки в Россию два года назад. За восемью детьми присматривал отец.

«Если отделение защиты детей управления социального развития даст нам письменное обращение, чтоб и на родителей тоже принималось какое-то наказание, за то что они допустили такое, мы готовы пересмотреть. Но такого обращения еще не было», — сказал Жээнтаев.

Руководительница кризисного реабилитационного центра Гулмайрам Аттокурова сказала «Клоопу», что центр окажет девочке психологическую и правовую помощь.

«Мама девочки купила билет, мы ждем ее. Мы с руководительницей соцразвития посоветовались и решили, что сначала подождем маму, потом будем дальше принимать решения. В данное время девочка находится у себя дома», — сказала Аттокурова.

Насилие со стороны родственников

В начале этого года Араванский районный суд приговорил кыргызстанца к пожизненному заключению — он год насиловал свою родную дочь-подростка. Об изнасиловании стало известно только тогда когда девочка пожаловалась на свое здоровье и обратилась вместе со своим дядей в больницу.

А в 2018 году к 15 годам приговорили мужчину, насиловавшего свою 11-летнюю падчерицу.

Министр труда и социального развития Улукбек Кочкоров в заседании парламента 1 июня сказал, что 2019 году были выявлено 27 фактов сексуального насилия в отношении 10-12 летних девочек. И эти факты не были зарегистрированы нигде.

По его словам, проверили 700 тысяч домов, у 106 тысяч детей родители были в миграции. Из них 5 600 дети были оставлены совсем чужим людям: одноклассникам или соседям.

По данным генпрокуратуры, в 2019 года зарегистрировано 2462 фактов насилия в отношении детей, в том числе 222 акта сексуального насилия в отношении несовершеннолетних.