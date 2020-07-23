Пандемия коронавируса буквально парализовала систему здравоохранения в стране. Врачи по всему Кыргызстану столкнулись с огромным количеством больных. Власти спешно развертывают дневные стационары в спортзалах, а также пытаются найти международную помощь. В это же время на помощь медикам пришли волонтеры. Зачастую, это простые граждане, которые не смогли остаться в стороне и просто наблюдать за происходящей катастрофой. Наши коллеги из проекта «Башта» Азат Рузиев, Нуржамал Джанибекова и Тилек Бейшеналиев провели с волонтерами несколько дней, чтобы показать вам их будни.