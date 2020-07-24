Первомайский районный суд Бишкека приговорил бывшего генерального консула Кыргызстана в Турции Эркина Сопокова к штрафу в 300 тысяч сомов. Он был освобожден в зале суда.

Экс-генконсул Эркин Сопоков обвинялся по трем эпизодам статьи «Злоупотребление должностным положением». Он дважды отдал в аренду автомобили посольства Кыргызстана в Турции. При этом автомобили были куплены незаконно, а один из них оказался в розыске в России.

Один из автомобилей – черный «Рэйндж Ровер»дипномерами нашли 10 ноября у приотельного кафе, в котором был убит разыскиваемый в Кыргызстане китайский бизнесмен Айэркен Саймаити.

Два других обвинения не связаны с убитым бизнесменом.

Это еще одно «злоупотребление положением» — ему делали государственные выплаты на денежное содержание и 30% компенсации за пребывание жены в Стамбуле. При этом, ГКНБ сообщает, что в Стамбуле она «фактически не проживала».

Также Сопоков обвинялся в «незаконном обогащении» — у него обнаружили 200 000 долларов и недвижимость стоимостью в 47,6 миллионов сомов.

В зале суда прокурор отметил, что Сопоков заключил сделку со следствием, сам подсудимый признал свою вину в предъявленном обвинении и не намерен ничего обжаловать. Выслушав мнения сторон, суд приговорил Эркина Сопокова к штрафу в 260 тысяч сомов, но путем частичного сложения сумма увеличилась до 300 тысяч сомов.

Арест Сопокова

Госкомитет нацбезопасности сообщил о задержании экс-консула Кыргызстана в Турции Эркина Сопокова 29 ноября 2019 года. Сопокова вызвали на допрос в ГКНБ 28 ноября, после чего поместили в изолятор.

На автомобиле Сопокова ездил разыскиваемый в Кыргызстане китайский бизнесмен Айэркен Саймаити. Этот автомобиль с дипномерами нашли 10 ноября у приотельного кафе, в котором застрелили Саймаити.

*Кыргызская дипмиссия сначала отрицала, что это их автомобиль, а после это признала, но Сопоков утверждал, что не понимает, как его автомобиль там оказался. После уже активисты «Умут 2020» доказали, что Сопоков и Саймаити знакомы и у них есть общие фото. Связь с Саймаити нашли и у других кыргызских чиновников и политиков. Сопокова уволили после смерти Саймаити. В отношении него возбудили три уголовных дела и заключили бывшего чиновника под стражу.

Сопокова допрашивали по делу об убийстве Саймаити. Саймаити не только пользовался автомобилем консула, но и встречался вместе с Сопоковым с турецкими чиновниками. Бывший минкультуры Турции даже опубликовал фотографии с Сопоковым и Саймаити, подписав, что встречался с кыргызским консулом и его друзьями-бизнесменами.

Эркин Сопоков и Саймаити

После того, как машина Сопокова была обнаружена у кафе, в котором убили Саймаити, его лишили должности консула. Кроме того кыргызские власти решили проверить автомобили других консулов — дипломаты не должны передавать кому-либо собственность посольства.

По делу об убийстве Саймаити турецкая полиция задержала четырех человек. Перед смертью Саймаити угрожали убийством — он успел рассказать об этом журналистам. Он был информатором журналистов и рассказал о том, как незаконно вывел из Кыргызстана более 700 миллионов долларов, работая на главу компаний сети «АКА» Хабибулу Абдукадыра.

Журналистское расследование

В июне 2020 года глава следственного управления Госкомитета нацбезопасности Сагын Самидин уулу на заседании депутатской комиссии по расследованию убийства Айеркена Саймаити заявил, что журналисту «Азаттыка» Али Токтакунову передали $100 тысяч за его материал.

*Али Токтакунов проводил расследования о выводе более $700 млн из Кыргызстана. Саймаити был источником Токтакунова, так как занимался отмыванием этих денег. Он передал журналисту документы, которые доказывают причастность экс-зампреда таможенной службы Райымбека Матраимова к выводу из страны этих средств.

«По показаниям наших свидетелей, Саймаити воспользовался журналистами радио “Азаттык”. Журналисту “Азаттыка” было дано $100 тысяч. Есть два свидетеля, которые подтверждают этот факт», — сказал Самидин уулу.

Одним из его свидетелей является Эркин Сопоков, который на тот момент находился под следствием.

Сопоков рассказал, что Хабибула Абдукадыр задолжал Саймаити около $800 тысяч и не желал возвращать долг. Абдукадыр, по словам Сопокова, задолжал Саймаити эти деньги за работу по вывозу денежных средств из Узбекистана в Кыргызстан, а затем в Стамбул и Китай.

«Саймаити говорил, что нашел вариант забрать деньги. Поговорил с журналистом “Азаттыка” Али Токтакуновым. Где-то в 2018 году он говорил, что с журналистом разговаривает, пытаясь повлиять на Абдукадыра, чтобы он долг возвращал. В феврале-марте 2019 года Саймаити говорил, что некоторые квитанции о выводе денег передал Али Токтакунову, чтобы он подготовил публикацию», — сказал Сопоков.

По словам Сопокова, в результате Саймаити получил от Абдукадыра $500 тысяч и из этих денег передал Токтакунову $50 тысяч.

«В конце июня 2019 года Саймаити мне говорил, что Али приезжал в Стамбул и тот, ему $50 тысяч отдал. […] Он говорил: «Мы так договаривались, что он поможет через СМИ долг вытащить. Я должен буду отдать ему $100 тысяч. Сейчас $50 тысяч отдам, а когда долг полностью вернут, выплачу оставшиеся 50 тысяч»», — сказал Сопоков.

Но никаких доказательств словам Сопокова у ГКНБ не было — представитель ведомства признал это на заседании.

Депутатская комиссия была создана по инициативе депутата Алтынбека Сулайманова 21 ноября 2019 года. Туда входили 12 депутатов.

На одном из последних заседаний комиссии ГКНБ сделало вброс о якобы полученной журналистом взятки от Саймаити — об этом сказали два свидетеля, один из них экс-консул Эркин Сопоков, против которого возбудили уголовное дело. При этом ведомство призналось, что никаких документальных и фактических доказательств у него нет.

В июне 2020 года Парламент одобрил заключение депутатской комиссии по расследованию убийства Саймаити. Депутатов не смутило, что комиссия озвучила лишь общеизвестные факты об убитом, почти ничего не сказала о его смерти, показала видео об оправдании отмыва денег и большую часть выступления посвятила тому, Кыргызстану не нанесен ущерб выводом более 900 млн долларов.

Доклад зачитал Талант Мамытов, возглавляющий комиссию. Сначала он рассказал о работе комиссии, а затем зачитал «факты» о жизни Айеркена Саймаити. Например, он рассказал о том, что сотрудник ГРС незаконно выдал паспорт Айеркену Саймаити, а против бизнесмена возбуждали уголовное дело по статье «Мошенничество».

Только один депутат выступил против заключения комиссии, расследовавшей смерть бизнесмена Айеркена Саймаити, а 72 — одобрили.

Кто такой Айеркен Саймаити

Айеркен Саймаити — бизнесмен уйгурского происхождения — был главным фигурантом журналистского расследования о выводе больших сумм денег через Кыргызстан.

Саймаити убили в центре Стамбула 10 ноября 2019 года, но перед своей смертью он рассказал журналистам, что занимался отмыванием денег для влиятельного подпольного клана семьи Абдукадыр. За 5 лет с помощью «теневых курьеров» и банковских транзакций он перевел через Кыргызстан более $700 млн.

Он рассказал журналистам, что провернул эти операции не без помощи экс-зампреда таможенной службы Райымбека Матраимова. Саймаити признался, что Матраимов покровительствовал коррупции на таможне, которая позволяла существовать подпольному бизнесу Абдукадыра.

После того, как курьеры беспрепятственно «отмывали» деньги семьи Абдыкадыр через Кыргызстан, Саймаити и его жена Вуфули Бумаилиаму перечисляли часть денег в фонд семьи Матраимовых «Исмаил Матраимов».

Расследование журналистов вызвало общественный резонанс и в ноябре прошлого года несколько тысяч граждан вышли на мирный митинг против коррупции. Основным требованием собравшихся был арест Матраимова.

Вторая акция протеста состоялась после того, как семья Матраимовых предъявила иск на 60 млн сомов против «Клоопа», «Азаттыка» и 24.kg (последнее в списке издание только перепечатало текст). Участники акции призывали власти прекратить давление на СМИ.

Позднее Матраимовы отозвали свой иск к 24.kg, но оставили претензии в отношении «Клоопа» и «Азаттыка», а также одного из журналистов, Али Токтакунова.

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