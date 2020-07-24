Жапар Асанов — ошский бизнесмен и владелец нескольких строительных фирм — заработал 6 млн сомов на тендерах Ошского государственного университета (ОшГУ). Чтобы получить эти подряды, его компании победили в аукционах 47 раз за последние 3 года. Все бы ничего — только вот Асанов соперничал со своими же компаниями, создавая фиктивную конкуренцию, а ОшГУ закрывал глаза на эти нарушения и заключал с ним договоры. Дата-журналисты «Клоопа» называют такие махинации «кольцами коррупции» — давайте же разберемся, как они устроены в Оше.

Три «клона», 47 тендеров

В 2004 году житель Оша Асанов Жапар Сарыбаевич создал и возглавил строительную компанию «Дастан-Мир». Спустя десять лет, он же зарегистрировал еще одно ОсОО — «Ай-Тамга Строй» — с таким же видом деятельности, но директором там стал Асанов Шарабидин Жапарович, возможно, сын Жапара. Еще через три года у Асанова появилась другая строительная фирма — «Билал Строй», ее директором стал Сарыбаев Дастанбек Жапарович.

И вроде бы в ситуации нет ничего особенного, многие бизнесмены владеют сразу несколькими юрлицами. Если бы не одно «но» — все три компании стали активно участвовать в госзакупках четырех государственных учреждений:

Ошского государственного университета;

Ошского комбината по благоустройству и зеленому хозяйству;

Ошского гуманитарно-педагогического института им. Мырсабекова;

Городской стоматологической поликлиники.

При этом, 144 раза фирмы Асанова участвовали одновременно в одних и тех же торгах.

По закону о госзакупках, нельзя признать победителем компанию, с которой в одном тендере конкурировала другая фирма с таким же учредителем или директором. Заявки связанных компаний должны отклоняться, гласит статья 6 закона.

Однако «Дастан-Мир», «Ай-Тамга Строй» и «Билал Строй» не только допускались к торгам, но в 47 случаях они были единственными их участниками. Таким образом, конкурируя с самим собой, Асанов выиграл тендеры на 6 млн сомов из бюджета.

В основном тендеры касались ремонта и благоустройства территории ОшГУ. Интересно, что в большинстве тендеров победитель должен был выполнить строительные работы в течение 3-5 дней после заключения договора. Возможно, столь жесткие сроки были еще одним инструментом для “отсеивания” конкурентов Асанова.