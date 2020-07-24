Жапар Асанов — ошский бизнесмен и владелец нескольких строительных фирм — заработал 6 млн сомов на тендерах Ошского государственного университета (ОшГУ). Чтобы получить эти подряды, его компании победили в аукционах 47 раз за последние 3 года. Все бы ничего — только вот Асанов соперничал со своими же компаниями, создавая фиктивную конкуренцию, а ОшГУ закрывал глаза на эти нарушения и заключал с ним договоры. Дата-журналисты «Клоопа» называют такие махинации «кольцами коррупции» — давайте же разберемся, как они устроены в Оше.
Три «клона», 47 тендеров
В 2004 году житель Оша Асанов Жапар Сарыбаевич создал и возглавил строительную компанию «Дастан-Мир». Спустя десять лет, он же зарегистрировал еще одно ОсОО — «Ай-Тамга Строй» — с таким же видом деятельности, но директором там стал Асанов Шарабидин Жапарович, возможно, сын Жапара. Еще через три года у Асанова появилась другая строительная фирма — «Билал Строй», ее директором стал Сарыбаев Дастанбек Жапарович.
И вроде бы в ситуации нет ничего особенного, многие бизнесмены владеют сразу несколькими юрлицами. Если бы не одно «но» — все три компании стали активно участвовать в госзакупках четырех государственных учреждений:
- Ошского государственного университета;
- Ошского комбината по благоустройству и зеленому хозяйству;
- Ошского гуманитарно-педагогического института им. Мырсабекова;
- Городской стоматологической поликлиники.
При этом, 144 раза фирмы Асанова участвовали одновременно в одних и тех же торгах.
По закону о госзакупках, нельзя признать победителем компанию, с которой в одном тендере конкурировала другая фирма с таким же учредителем или директором. Заявки связанных компаний должны отклоняться, гласит статья 6 закона.
Однако «Дастан-Мир», «Ай-Тамга Строй» и «Билал Строй» не только допускались к торгам, но в 47 случаях они были единственными их участниками. Таким образом, конкурируя с самим собой, Асанов выиграл тендеры на 6 млн сомов из бюджета.
В основном тендеры касались ремонта и благоустройства территории ОшГУ. Интересно, что в большинстве тендеров победитель должен был выполнить строительные работы в течение 3-5 дней после заключения договора. Возможно, столь жесткие сроки были еще одним инструментом для “отсеивания” конкурентов Асанова.
Какие работы проводили «компании-клоны»
Попасть в отремонтированные аудитории корреспонденту «Клоопа» не удалось, но мы проверили, какие работы были сделаны на территории университета.
За 8900 сомов компания «Дастан-Мир» демонтировала, а потом опять собрала макет кораблика «Ак-Кеме».
За 125 тысяч сомов эта же фирма обновила козырек на входе в учебный корпус №2 ОшГУ.
За 300 тысяч сомов компания «Ай-Тамга Строй» провела благоустройство территории учебного корпуса №2. В смету входило обустройство бетонных дорожек с бордюрами, газона и обновление спортивных площадок для баскетбола и волейбола.
Облицовочные работы учебного корпуса №1 ОшГУ стоили государству 250 тысяч сомов. Выполняла их компания «Дастан Мир». Согласно смете, это был демонтаж 300 кв. метров фасадной плитки и облицовка колонн керамогранитом.
Эта же компания устанавливала металлическое ограждение на территории учебного корпуса №6. Демонтаж старой и установка новой ограды обошлась бюджету вуза в 163 тысячи сомов.
Голубой козырек над входом медицинского факультета стоил 50 тысяч сомов.
ОшГУ: «Фирмы принадлежат разным людям»
В пресс-службе ОшГУ «Клоопу» сообщили, что административно-хозяйственное управление «не смогло бы заключить договоры с компаниями, если бы это не соответствовало закону». Фирмы, участвующее в тендерах, принадлежат разным людям, заверила пресс-секретарь университета. Однако после упоминания статьи о конфликте интересов в законе «О госзакупках», она пообещала уточнить информацию, и больше на связь не вышла.
Ошибки быть не может: в конкурсных заявках всех трех компаний на портале госзакупок Кыргызстана указан один и тот же адрес. Он совпадает с адресом юридической регистрации фирм на сайте Минюста. У двух компаний совпадают также номера телефонов.
Кроме того, мы проверили данные учредителя по базе избирателей и убедились, что Асанов Жапар Сарыбаевич в Оше — один, и полных тезок у него нет. В 2012 году человек с таким ФИО проходил по спискам партии «Республика» на выборах в городской Кенеш как директор строительной фирмы «Дастан-Мир».
Связаться с Асановым «Клоопу» не удалось: номер телефона, указанный в базе Минюста, не обслуживается оператором. Найти Асанова по адресу регистрации компаний не удалось.
Авторы: Элдияр Бакиров и Екатерина Резникова
Редакторы: Азиза Раимбердиева и Эльдияр Арыкбаев
Материал подготовлен при содействии проекта «Развитие независимой журналистики», который финансируется Фондом «Сорос — Кыргызстан». Мнения и выводы в материале могут не совпадать с мнением Фонда.