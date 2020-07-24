Пресс-служба Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями сообщила, что найденные лекарства на складах в Бишкеке не скрывали.

«Лекарства предназначались для поставки в аптечные пункты республики для дальнейших продаж», — пояснили в ведомстве.

Ранее на брифинге 14 июля премьер-министр Кубатбек Боронов говорил о том, что правоохранительные органы нашли склады, где скрывали лекарства.

Тогда премьер заявил, что лекарства прятали, чтобы создать искусственный дефицит на рынке и повысить цены.

Из-за нехватки лекарств и сообщений о завышении цен финпол провел рейды по аптекам, а также стал задерживать перекупщиков.

В Финполе 24 июля сообщили, что сотрудники ведомства во время контрольной закупки выявили в жилмассиве столицы Арча-Бешик спекулянтов, которые торговали препаратом «Гепарин» по завышенной цене и без разрешения на продажу.

Факт зарегистрировали в ЕРПП по статье «Незаконная предпринимательская или банковская деятельность». Сотрудники ведомства продолжают выяснять как препарат попал в Кыргызстана и разыскивают всех причастных лиц.

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