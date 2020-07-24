Главная внештатная инфекционистка Министерства здравоохранения Айнура Кутманова 23 июля выступила в эфире передачи «Слово доктору» и ответила на вопросы о том, какие ошибки допускаются при лечении пациентов с пневмонией и COVID-19.

«Патологоанатомы сказали, что во время последнего месяца пациенты стали умирать от отека легких, причем на первой неделе болезни. Это говорит о том, что тактика ведения пациентов немного неправильная», – отметила она.

По ее словам, к отеку легких приводит избыток жидкости, который вводится в организм именно внутривенно – через капельницы. При этом, в протоколах по лечению четко расписано, что при легкой форме положены только таблетированные формы препаратов для снижения температуры.

Кутманова пояснила, что если у пациента повышается температура (выше 38 градусов у пожилых и 38,5 у молодых людей и среднего возраста), то его основное лечение для дезинтоксикации – обильное питье.

«При среднетяжелых формах точно так же ведем – только жаропонижающие, рекомендуем обильно принимать жидкость. Если появляется кашель и длится более одной недели, температура не снижается, парацетамол не помогает, здесь, возможно, бактериальная инфекция наслоилась. Мы можем рекомендовать опять-таки антибактериальные препараты, которые принимаются в виде таблеток. То есть мы при легких и среднетяжелых формах не рекомендуем никакие инъекционные препараты», – рассказала она.

Инфекционистка отметила, что когда медики обошли дневные стационары, то увидели, что в основном все пациенты получали внутривенное вливание жидкости.

«У меня был первый вопрос: “Неужели всем это показано?”. И когда мы беседовали с врачами, почему такая тактика, они сказали: “Когда мы пациентам прописываем только таблетки, они были недовольны и чуть ли не требовали, чтобы им проводили внутривенное вливание жидкости”. То есть чисто психологически у них такой настрой, что они обязательно должны получить капельницы. Вот это и привело к тому, что “перекапывали” – это приводило к более тяжелым состояниям, и больные у нас умирали», – объяснила Кутманова.

Она также обратила внимание на случаи, когда больных из дневных или ночных стационаров при резком ухудшении привозили в специализированные больницы. По ее словам, один из ее коллег рассказал, что пациента хотели заинтубировать и взять на искусственную вентиляцию легких, но не смогли из-за того, что оттуда лилась все время жидкость.

«Поэтому хочу призвать наше население, что не надо без обоснований требовать себе какое-то лечение. Доктора следуют нашим протоколам и лечение проводится согласно нашим протоколам», – сказала Кутманова.