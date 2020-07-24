Пресс-служба правительства сообщила, что штрафы по проекту «Безопасный город» на общую сумму в 145 млн сомов пойдут на приобретение автомобилей скорой помощи. Премьер-министр Кубатбек Боронов поручил Фонду обязательного медицинского страхования подготовить все необходимые для этого документы.

«Приоритетное внимание будет уделено вопросу добросовестного и эффективного использования средств, которые поступили со штрафов при нарушении правил дорожного движения», — говорится в сообщении.

Правительство ещё в начале 2019 года решило направить часть денег от штрафов за нарушения правил дорожного движения на развитие службы скорой помощи.

Отмечается, что минздрав уже начал соответствующую подготовительную работу.

Расследование по закупке карет

Минздрав 15 июля сообщил, что на грантовые средства Всемирного банка закупил 13 автомобилей скорой медицинской помощи марки «Газель» класса «В» на общую сумму $764 900.

Некоторые юристы посчитали, что при закупки карет скорой помощи на грантовые средства возможно была завышена цена. Они интересовались, проводился ли тендер на их закупку и какие компании в нём участвовали.

Юрист Эркин Саданбеков 16 июля подал заявление на имя генпрокурора Откурбека Джамшитова. В нем он попросил надзорный орган начать досудебное производство, чтобы проверить, были ли нарушения во время недавней покупки автомобилей скорой помощи.

Начальник управления по реализации программ минздрава Медербек Исмаилов заявил, что тендер проводился. По его словам, его выиграла одна из четырех участвовавших компаний, «которая предложила наименьшую сумму».

Исмаилов сообщил, что три из 13 автомобилей — это реанимобили «Форд Транзит» с медоборудованием. Каждая реанимационная машина обошлась в $90 тысяч.

«Комплектация машин скорой помощи отличается от обычных авто. Компания указала технические параметры оборудования, которое устанавливается внутри машин. Транспортные средства были оборудованы. Экспертная группа и тендерная комиссия дала свою оценку и после согласования со специалистами МЧС, автомобили скорой помощи были переданы в Минздрав», — рассказал он.

Остальные автомобили на базе четырехприводной модели «Соболь» со специальным дизельным топливом были закуплены для регионов Кыргызстана. В них установлены аппараты ИВЛ, кислородные баллоны и оборудование для оказания экстренной медпомощи пациентам. Стоимость одной автомашины составила «около $49 тысяч»

«Безопасный город»

«Безопасный город» — часть проекта «Умный город» государственной программы «Таза Коом». В сентябре 2018 года тендер на установку камер выиграл российский концерн «Вега». В Бишкеке камеры фиксируют семь видов нарушений правил дорожного движения.

В августе МВД Кыргызстана и китайская компания CEIEC заключили договор о поставке камер с распознаванием лиц в Кыргызстан. Эта же компания внедрила систему слежки за населением в Китае и Эквадоре.