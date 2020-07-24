Пресс-служба МВД Кыргызстана сообщила, что массовая драка с участием граждан Кыргызстана и Таджикистана произошла в одном из дворов Москвы.

В ведомстве отметили, что это второй подобный инцидент, первая массовая драка произошла в Екатеринбурге и после нее в сети и мессенджерах среди граждан Кыргызстана начали распространяться призывы «о наказании таджиков».

МВД по факту драки в Москве возбудило уголовное дело по статье «Хулиганство».

Полиция задержала девять граждан Кыргызстана и девять граждан Таджикистана, их доставили в ИВС ГУВД Москвы.

МВД Кыргызстана в России проводит профилактические беседы с кыргызскими трудовыми мигрантами, чтобы не допустить межнациональный конфликт.

Массовые драки между мигрантами из Кыргызстана и Таджикистана в Екатеринбурге произошли 18 и 19 июля.

По информации издания «Спутник Таджикистан», драка произошла на почве бытового конфликта, в ней участвовала в основном молодежь, около 200 человек.