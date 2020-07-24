Журналистке Хулькар Исамовой вернули деньги, заплаченные за выкуп тела ее супруга из морга. Об этом Исамова написала на своей странице в фейсбуке.

«Спасибо друзьям и коллегам моего супруга — настоящим офицерам, они сразу же отреагировали на мой пост по поводу морга. Оперативно всё отработали. Благодаря операм и следователям МРУ МВД КР передо мной извинились и вернули деньги, которые взяли в морге», — написала Исамова.

Она заявила, что возвращенные деньги отдаст на благотворительность, писать заявление не будет, потому что претензий ни к кому не имеет.

Исамовой вернули 10 000 сомов, а за тело она оплачивала 13 000 сомов.

«На остальное мы сами согласились. Так как санитары обмотали его белой тканью. Мы так и так от души дали бы им за это», — сообщила «Клоопу» Исамова.

Выкупил тело из морга сын женщины. По ее словам, чтоб не резать тело пациента с коронавирусом, сотрудники морга требовали 20 000 сомов, сын договорился на 10 000. Кроме этого, санитарам дали еще 3000 сом.

Руководитель ошского морга Нуркамал Даминов заявил, что об этом ничего не знает, и что обязательно проведет внутреннее расследование. Он посоветовал обращаться к нему, если кто-то будет вымогать деньги за тело.

Муж Хулькар Исамовой старший инспектор ГУОБДД, капитан милиции Улукбек Умаров — он умер 9 июля. У Исамовой и Умарова подтвердили коронавирус.