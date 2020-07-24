От осложнений вызванных коронавирусом утром 24 июля скончался заведующий хирургическим отделением территориальной больницы Араванского района Ошской области ЖораханАкимжанов. Об этом сообщило издание «Турмуш» со ссылкой на главу Араванской райбольницы.

Акимжанову было 67 лет. Его похоронили в родном селе Араван.

Жорахан Акимжанов работал заведующим хирургическим отделением в территориальной больницы Араванского района с 2000 года.

Компенсации медикам

Правительство обещало выплачивать компенсации в размере 200 тысяч сомов медикам, которые заразились коронавирусом во время работы. Семьи погибших медработников с СOVID-19 имеют право получить от государства 1 млн сом. Но перед тем, как выплатить компенсацию, специальная комиссия при министерстве будет тщательно проверять каждый случай.

Известно, что минздрав пока выплатил компенсацию только 41 медику и семьям двух погибших врачей.

На 24 июля в Кыргызстане зарегистрировано 2 580 случаев заражения COVID-19 медицинскими работниками — 1 234 из них вылечились.

Список памяти

Первым скончавшимся медиком с COVID-19 считают Жузумкан Кокумбаеву. Врач бишкекской поликлиники умерла в возрасте 58 лет 2 мая. О ее смерти сообщил минздрав.

Но еще до нее, 5 апреля, умер другой врач — психиатр из Сузака Бахтияр Авилов. Его не вписывали в число медиков с коронавирусом, потому что тест не подтвердил у него вируса. Его диагнозом была внебольничная пневмония. Позже медики высказались, что бушующая во время пандемии пневмония — это сложное течение COVID-19, и в середине июля статистики объединили. Далее все медики в списке будут упоминаться как умершие с COVID-19.

Врач-фтизиатр ЦСМ Кара-Кульджинского района Альберт Исмаилов умер 2 июня в возрасте 59 лет.

30 июня скончалась врач-ординатор по городу Ош и Ошской области медицинского центра больницы при Министерстве внутренних дел Жамал Тазабекова.

1 июля умер в Бишкеке 56-летний специалист в области амбулаторной хирургии и болезней легких Мурат Джумабеков .

В тот же день умерла медсестра Нуржамал Сейтекова. Она работала в Группе семейных врачей (ГСВ) №27 в жилмассиве Ак-Орго.

Скончался Орозали Абдухалимов, 70-летний врач-ветеран из Ноокатской областной больницы в Ошской области. О его смерти сообщили 2 июля.

В тот же период в той же больнице скончалась неназванная 59-летняя медсестра.

2 июля в приемной больницы скончался легенда медицины Исхар Фунлоэр.

В тот же день в Ноокате умерла акушерка Майрамкон Сактанова.

Скончался и профессор медицины Абдиманап Муратов.

4 июля скончался 62-летний педиатр Эдиль Садыков — он был заведующим отделением общей педиатрии в Иссык-Кульской областной больнице. Четыре дня провел в реанимации.

В Бишкеке скончалась акушерка Зайда Терекбаева — о ее смерти сообщила Кыргызская медицинская ассоциация.

5 июля скончалась Чынар Турускелдиева, фельдшер сельского аймака Арал Тюпского района, работала одна на пять сел.

Заместитель главного врача Центра санитарно-эпидемиологического надзора и профилактики инфекционных заболеваний по городу Ош Артыкбай Эралиев скончался 6 июля.

6 июля скончался врач-нейрохирург высшей категории Бектемир Мукамбетомуров. Об этом сообщила бывший пресс-секретарь Министерства здравоохранения Елена Баялинова.

В тот же день стало известно о смерти фельдшера Валерия Гаука.

8 июля скончался 55-летний хирург Кубанычбек Карагулов, работавший в Ак-Талинской территориальной больнице.

В тот же день умер Жангар Абдыхаликов, заведующий ЛОР-отделением Ошской областной межтерриториальной детской больницы.

8 июля скончалась и гепатолог-инфекционист Умиджан Мусаева.

В тот же день скончалась фармацевт Бактыгуль Мамбетова.

9 июля скончалась врач-нарколог Анара Айдаркулова. Она работала в Республиканском центре наркологии.

10 июля скончался анестезиолог и директор Ошского областного центра крови Осмонали Шамшидов.

11 июля скончалась декан КГМА Чолпон Калканбаева, доктор медицинских наук. Причину смерти профессора Калканбаевой не сообщили. Но в соцсетях озвучили, что у нее была пневмония — что сейчас скорее всего тяжелое течение COVID-19.

11 скончалась семейный доктор 7 поликлиники Бишкека Каныш Молдомусаева.

12 июля скончался военный врач Ратан Курманбаев. О его смерти в паблике о скончавшихся от коронавируса сообщила родственница, информацию подтвердили и в Генштабе.

12 июля стало известно и о смерти 64-летнего профессора медицины Раушанбека Алымкулова

13 июля скончалась студентка пятого курса медфака Адинай Мурзабекова, которую вытянули работать из-за нехватки врачей. О ее смерти сообщил преподаватель кафедры педиатрии.

13 июля скончалась Айчурок Келдибекова — она спасала пациентов с коронавирусом, была главным врачом Центра профилактики заболеваний государственного санэпидемнадзора Ноокатского района Ошской области.

В тот же день в Бишкеке скончался кардиолог и реаниматолог-анестезиолог Жумабай Бекмуратов. Его близкие утверждают, что он был заражен коронавирусом, у него началась пневмония и депрессия, после чего он покончил с жизнью.

13 июля скончался офтальмолог Эргешали Айдаров, работавший в Центре семейных врачей «Медигос» Ноокатского района.

14 июля скончалась диспетчер бишкекской скорой помощи Акылай Ажибаева.

В тот же день от инсульта на фоне пневмонии скончался врач-нарколог Бакыт Ордоков.

16 июля стало известно о смерти хирурга-проктолога 45-летнего Турата Кулжабаева.

В тот же день скончался 72-летний кардиолог ГКБ№1 города Бишкек Кумушбек Алтыкеев.

Тогда же сообщили о смерти замглавврача Ошской межобластной объединенной больницы Темиркан Жарматовой.

17 июля стало известно о смерти врача-инфекциониста РКИБ Закирова Шайназара.

В тот же день скончался микрохирург Бакыт Омурзаков.

Также 17 июля стало известно о смерти врача бишкекской ЦСМ 12 Гульмиры Кадыровой — об этом сообщили ее коллеги.

Заслуженная врач Бейшекан Калиева скончалась в ночь с 17 на 18 июля в реанимации инфекционной больницы.

18 июля в больнице Чолпон-Аты скончалась Бубайым Жээнбаева, глава одной из районных поликлиник в Иссык-Кульской области.

64-летняя руководительница Октябрьского ЦСМ в Сузакском районе Сыядакан Конурбаева скончалась в отделении реанимации 19 июля. У нее была пневмония.

В тот же день и в том же районе от коронавирусной пневмонии умерла терапевт Анар Чимбердиева . Ей было 68 лет.

19 июля в реанимационном отделении Национального госпиталя умер врач-хирург, доцент Эрмек Носинов . Точная причина смерти 46-летнего врача не названа, предположительно он умер от осложнений, вызванных коронавирусом.

В тот же день не стало врача Чуйского областного центра борьбы с туберкулезом Гулизы Туналиевой.

20 июля не стало врача Раисы Тесленко, работавшей в Чуйском областном центре борьбы с туберкулезом. Причина смерти не названа.

Жаныбека Мамбетова, он В Бишкеке 21 июля стало известно о смерти врача-уролога, он скончался в возрасте 59 лет с диагнозом пневмония.

24 июля не стало хирурга Жорахан Акимжанова. У заведующего хирургическим отделением территориальной больницы Араванского района Ошской области был подтвержден коронавирус.

Фото на главной: Издание «Турмуш»