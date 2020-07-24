Верховный муфтий Кыргызстана Максат Токтомушев в эфире «Биринчи радио» от 23 июля заявил, что «то, что происходит сейчас – это очередное испытание человечества».

«Требования ВОЗ надо исполнять. Также хочу сказать, во-первых, не надо паниковать. Смерть ждет каждого, такова наша судьба. Бог сам знает, когда нас забрать из этого мира. Надо жить и не бояться. Во-вторых, нельзя шутить с этой болезнью, устраивать шоу – это испытание, отправленное Богом, с этим нельзя шутить. Надо вовремя лечиться, соблюдать дисциплину и проявить терпение. Так мы сможем преодолеть трудности», – сообщил муфтий.

Токтомушев также отметил, что в исламе нельзя отказываться от лечения, и призвал людей обращаться за медицинской помощью к профессионалам.

«Всему, что говорит минздрав, нужно следовать, потому что они тоже несут ответственность за здоровье граждан», – сказал Токтомушев.

По данным минздрава, на 24 июля по стране зарегистрировали 921 новый случай заражения с учетом внебольничной пневмонии и подтвержденных случаев COVID-19. С начала пандемии в Кыргызстане выявили 31 247 случаев заражения.

За прошедшие сутки в Кыргызстане скончались 42 пациента с COVID-19 и пневмонией. Всего в стране умерли 1 211 человек с подтвержденным коронавирусом и внебольничной пневмонией.