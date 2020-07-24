Центральная избирательная комиссия утвердила 42 избирательных участка за рубежом для голосования на парламентских выборах 4 октября 2020 года. Выборы депутатов в парламент все же состоятся, несмотря на протесты активистов, прошения нардепов и эпидситуацию в стране.

«Клооп» рассказывает, что делать, если вы не нашли себя в списке избирателей, опубликованном ЦИК.

Кто может проголосовать?

Граждане Кыргызстана, прошедшие биометрическую регистрацию, а также лица с двойным гражданством.

Кыргызстанцы, не сдавшие еще биометрические данные, могут сделать это в загранучреждениях Кыргызстана, в ЦОНах страны. В предвыборный период — в аэропортах и железнодорожных вокзалах Кыргызстана.

Как проверить себя в списке избирателей?

Кыргызстанцы могут проверить наличие своих данных в списке избирателей ЦИКа на специальном портале — Tizme.kg. При введении фамилии, имени и отчества выходит избирательный участок, на котором гражданин зарегистрирован по прописке.

Если он на момент выборов будет находиться в другом месте, то ему надо подать до 20 сентября заявление в УИК по форме №2, которая гарантирует самостоятельный выбор избирательного участка.

Гражданин за рубежом, сдавший биометрические данные и состоящий на консульском учете в стране пребывания, автоматически включается в избирательный список на соответствующем участке.

Если же он не состоит на консульском учете, то он также может подать заявление по форме №2. При этом гражданина ставят на временный консульский учет на срок, указанный в его заявлении. Консульские сборы за постановку на учет не взимаются.

«В случае обнаружения ошибки, неточности или если избиратель не нашел себя в предварительном списке, необходимо до 20 сентября обратиться в участковую избирательную комиссию с заявлением по форме №1», — пишет ЦИК.

Как подать заявление по формам №1 и 2?

Их можно подать двумя способами: на самом избирательном участке или в «Кабинете избирателя» того же портала Tizme.

Избирательная комиссия должна ответить в течение недели по контактам, указанным в заявлении.

26 июля на избирательных участках будут вывешены предварительные списки избирателей, а окончательный список будет размещен за 7 дней до голосования.

Если же гражданин не успел внести свое имя в список до 20 сентября, он может заранее прийти в сам день выборов на избирательный участок и подать заявление по форме №3. Тогда его должны ввести в дополнительный список избирателей.

Где можно проголосовать за границей?

По закону ЦИК устанавливает избирательные участки в дипломатических представительствах Кыргызстана, будь то посольства, консульства или представительства кыргызских госорганов за рубежом.

Пока известно, что планируется открыть четыре канцелярии кыргызского посольства в России в таких городах, как Иркутск, Сургут, Южно-Сахалинск и Якутск. Кроме этого согласовывается открытие еще двух участков для голосования в городах Европы — Риме и Париже.

Парламентские выборы-2020

Президент Сооронбай Жээнбеков 18 июля в своем интервью «Биринчи Радио» заявил о том, что выборы в парламент пройдут «в установленные Конституцией сроки».

13 июля милиция задержала шестерых гражданских активистов, вышедших на митинг у Белого дома за перенос парламентских выборов и введение режима чрезвычайного положения.

Ранее несколько нардепов обратились к спикеру парламента Дастану Джумабекову с требованием собрать внеочередной созыв депутатов для обсуждения мер правительства для борьбы с COVID-19. Они также предполагали ввести режим ЧП, что позволит законно приостановить парламентские выборы.

С таким же прошением к президенту обращалась Атыр Абдрахматова из ЦИК. Она, как и все выступившие за перенос выборов, предложила перенаправить средства из счета ЦИК на борьбу с коронавирусом и внебольничной пневмонией.

На 9 июля в ЦИК обратились 44 партии с заявлением об участии в избирательном процессе.

До 20 августа каждая партия должна провести съезд и сформировать список своих кандидатов из 120 человек, а до 24 августа принести списки в ЦИК.

В предварительном списке избирателей ЦИКа сейчас состоят 3 млн 429 тысяч кыргызстанцев.

Глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова пообещала, что на выборах будут соблюдены все санитарные нормы и посоветовала партиям не проводить встречи с избирателями.

В то же время ЦИК, ссылаясь на внесенные изменения в законодательство, запрещает проведение концертов, театрализованных представлений и спортивных мероприятий на стадионах и улицах населенных пунктов. Также запрещается собирать более 50 человек в одном помещении.

За все время пандемии в Кыргызстане зафиксировано 31 247 случаев заражения коронавирусом и внебольничной пневмонии. Количество случаев заражения увеличилось после объединения заражения коронавирусом и пневмонией в одну статистику.

По данным минздрава, всего за время пандемии COVID-19 скончались 1 211 пациентов.