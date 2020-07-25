В социальных сетях распространился документ, датированный 24 июля — он адресован руководителям больниц Джалал-Абадской области и подписан главой фонда обязательного медстрахования Жыргалбеком Осмоналиевым.

В нем обещают «персональную ответственность» руководителям больниц, если продолжатся обращения к спонсорам с просьбой помочь или будут публиковаться посты в соцсетях, которые могут «дискредитировать» работу правительства.

В ФОМС признали, что это реальный документ. И он был отправлен медикам из-за обращения руководителя Таш-Кумырской территориальной больницы о нехватке лекарств и средств индивидуальной защиты — оно распространилось в соцсетях. ФОМС настаивает, что этой больнице выделили «1 млн. 4804,7 тысяч сомов. Из них на заработную плату 7113,8 тыс. сомов, а остальные средства на медикаменты, питание, СИЗы и другие расходы организации».

«Основной целью данного письма было привлечь внимание руководителей организаций здравоохранения к необоснованным обращениям, повысить их ответственность за создание надлежащих условий труда медицинским работникам и достоверность передаваемой информации», — сообщает фонд.

Ранее чиновникам мэрии Таш-Кумыра пришлось опровергать информацию о нехватке лекарств в Таш-Кумырской территориальной больнице — они настояли, что препаратов хватит на три месяца. Журналистам 24.kg о нехватке лекарств сообщила читательница. Она прислала документ, подписанный главой больницы Алмазбеком Мырзасапаровым. В нем был перечень необходимых лекарств.

Давление на врачей

В Кыргызстане не впервые давят на медиков, публично выступивших с просьбами помочь больнице. Ранее в Ошской области пытались понизить врача Гульмиру Омуржанову за то, что она рассказала о нехватке необходимых для лечения лекарств и аппаратов.

Руководство опровергло ее слова и настояло, что лекарства есть. Однако оно также признало, что больница примет помощь, если ее захотят оказать, и что медучреждение нуждается в специальном оборудовании.

В апреле резонанс вызвало видео врача Центра семейной медицины (ЦСМ) Ысык-Атинского района Бектура Апышева. В нем он извинялся за дезинформацию и утверждал, что в его больнице хорошие средства защиты. До этого Апышев публиковал в твиттере фото разваливающейся марлевой маски, которую ему предложили надеть на работу — за что его вызвали к руководству, и его аккаунт в соцсети был удален.

В обществе были недовольны давлением на врачей и в парламенте инициировали и продвинули закон, защищающий права медиков. А в Минздраве сказали, что будут проводить разъяснительные работы, чтобы на медиков не давили.