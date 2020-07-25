Аппарат президента сообщил, что в Бишкеке началось строительство дополнительной инфекционной больницы. Президент Сооронбай Жээнбеков побывал на мероприятии по закладке капсулы под строительство.

Новая больница будет рассчитана на 100 мест, аналогичное медучреждение построят в Оше. Ранее премьер Кубатбек Боронов сообщал, что новые больницы возведут за месяц, а в остальных регионах под медучреждения отремонтируют «свободные» здания. К строительству новой больницы для больных с COVID-19 власти приступили спустя 4 месяца после того, как в стране были объявлены первые случаи заражения.