Айбек Эрнис уулу

Президент подписал указ о прекращении полномочий судьи Первомайского райсуда Бишкека Айбека Эрниса уулу. Ранее глава государства отклонил кандидатуру этого же мужчины на пост судьи в Первомайском райсуде, утвердив при этом назначение всех его коллег.

Эрнис уулу стал объектом для критики после оправдательного решения по отношению к подозреваемому в сексуальном насилии над девочкой-подростком. Он даже дал вместе с адвокатом подозреваемого пресс-конференцию, где оба настаивали на правоте этого решения и неприятно высказывались о матери потерпевшей, требующей правосудия.

Ранее Эрниса уулу по разным причинам трижды привлекали к дисциплинарной ответственности. Объектом для критики он был и во время дела о женщине, похитившей и убившей чужого ребенка. Тогда на заседании суда он обменивался шутками с адвокатом обвиняемой.

А из-за принятия решений по делам политиков оппозиция обвиняла его в исполнении «политзаказов». Он признал виновными в коррупции депутата Омурбека Текебаева и экс-министра Дуйшона Чотонова, занимался делами оппозиционера Алмамбета Шыкмаматова и соратников бывшего президента Алмазбека Атамбаева Икрамжана Илмиянова, Сапара Исакова и Албека Ибраимова. Гражданские активисты даже вносили имя Эрниса уулу в «черный список судей».

Тем не менее, за работу судьи Айбек Эрнис уулу получил благодарность от Верховного суда за «за высокие показатели в деле претворения судебной справедливости». До судейства Эрнис уулу работал в МВД и Финполе, а судьей стал только в 2015 году.

Еще трое судей

Кроме Айбека Эрниса уулу приказом президента прекращены полномочия еще трех судей Октябрьского райсуда — Кайсына Абакирова, Авчи Алиева и Аманбека Сариева.

Ранее, 6 марта, Абакиров получал предупреждение от дисциплинарной комиссии, а Авчи Алиев получал предупреждение 16 января. Весной 2019 года АКС ГКНБ и Генпрокуратура проверяли Алиева из-за решения, которое посчитали неправомерным.

Также в 2019 году учредитель компании «Акнет»» Руслана Абдумажитова пожаловался, что судья Кайсын Абакиров принял решение о лишении его гражданства Кыргызстана.

«Судья Октябрьского района Кайсын Абакиров в 2018 году лишил его гражданства. Но это должен делать президент Кыргызстана, а не судьи. Получается, этот судья надел мантию президента и лишил гражданства. Требовали, чтобы его родственники выехали из страны. Когда Абдумажитов лишился гражданства, он решил обратиться к президенту КР. В итоге ему вернули гражданство», — рассказал тогда адвокат Абдумажитова.

У судьи Аманбека Сариева в 2018 году были два дисциплинарных взыскания. В том году он оказался посреди скандала по делу против экс-мэра Бишкека Наримана Тулеева. Он обвинил экс-председательницу Ленинского суда Максуду Оморову в принятии несправедливого решения, в том, что судья райсуда Аманбек Сариев получал от нее указания и все они получили приговор от прокурора «на флешке и даже не исправляли его».

В ответ Оморова заявила, что Тулеев пытался купить решение судей все через того же Аманбека Сариева.