Азимжан Аскаров, политзаключенный.

Правозащитник Азимжан Аскаров скончался утром 25 июля. Известно, что накануне его перевели из 19 колонии в селе Жаны-Жер в колонию 47 на медосмотр.

В то время как власти Кыргызстана пока не дают комментариев, смерть борца за права человека подтвердила его коллега, правозащитница Толекан Исмаилова, а также его адвокат Валерьян Вахитов.

Аскарову было 69 лет и в последние дни перед смертью его здоровье значительно ухудшилось. Хотя адвокат требовал госпитализации правозащитника, власти ограничились лишь тем, что предложили этапировать Аскарова в колонию №47, в которой находится центральная больница госслужбы исполнения наказаний (ГСИН).

«Я расстроен. Когда мы виделись в последний раз, его занесли ко мне на руках. Я сказал ему «Держитесь, мы вас любим!» и он заплакал, он так плакал — видимо чувствовал», — сказал адвокат Валерьян Вахитов, который стал одним из последних, кто видел Аскарова живым.

Вахитов ждет от ГСИН медицинские документы о причине смерти Аскарова.

Не мог ходить и есть

В течение последней недели жизни Аскарова, Вахитов неоднократно сообщал журналистам, что его подзащитный находится в тяжелом состоянии, не может самостоятельно ходить и почти не ест — ему делали инъекции глюкозы.

Однако в ГСИН продолжали настаивать, что у приговоренного к пожизненному заключению правозащитника нет проблем со здоровьем.

Азимжан Аскаров — один из самых известных правозащитников Кыргызстана — провел в заключении последние 10 лет своей жизни.

Его задержали 15 июня 2010 года во время межэтнического конфликта на юге Кыргызстана — правозащитника обвинили в «организации массовых беспорядков», «разжигании межнациональной розни» и «соучастии в убийстве милиционера». Уже 15 сентября 2010 года суд приговорил Аскарова к пожизненному заключению, но он не признал своей вины.

В деле правозащитника было много нестыковок и противоречий — например, приговоры Аскарову выносили, в основном, только на показаниях милиционеров. Комитет ООН по правам человека признал, что Аскарова пытали, а судебное разбирательство в отношении правозащитника было несправедливым.

Правозащитники связывали гонения против Аскарова с его деятельностью — он был известен своими расследованиями пыток со стороны милиции.

В 2016 году Комитет ООН по правам человека потребовал, чтобы власти Кыргызстана аннулировали приговор в отношении Аскарова и немедленно выпустили его из-под стражи, однако этого так и не произошло.