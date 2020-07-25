Президент Сооронбай Жээнбеков дал очередное интервью «Биринчи радио» и обсудил законопроект «О манипуляции информацией», который может привести к цензуре в интернете. Закон одобрили большинство депутатов в трех чтениях, для вступления в силу достаточно подписания президентом.

Глава государства долго не комментировал законопроект, хотя гражданские активисты и журналисты обращались к нему и просили отклонить его — в нем много несостыковок, манипуляции информацией, и его смогут использовать коррупционеры в своих интересах. Также на последней встрече президента с волонтерами они подняли вопрос об этом законопроекте и попросили его отклонить.

Глава государства поддерживает законопроект, тем не менее, он заявил, что закон отправят на доработку.

«Закон нужен»

«Моя позиция заключается в том, что такой закон нужен в нашей стране. Это нужно, прежде всего, для защиты прав человека и здоровья человека, о которых мы все говорим. Нам необходимо защитить людей от клеветы и так называемой фейковой информации.

И мировая практика показывает то же самое. Некоторые развитые страны также борются против фейков. Принимают законы. Этот вопрос также поднимается в развитых странах. У нас тоже так должно быть», — сказал он.

Но в Кыргызстане уже есть нормы, позволяющие призывать к ответственности за распространение недостоверной информации и отдельные политики не раз судились с журналистами, кроме того правоохранительные органы заставляют кыргызстанцев извиняться за якобы ложную информацию — например, так было, когда люди рассказывали о нехватке средств защиты у медиков или распространении коронавируса.

Президент ссылается на опыт других стран, в которых приняты схожие законы — но в России подобный законопроект стал орудием для давления на любых несогласных. В других странах закон тоже подвергается большой критике.

Об инициаторках

«Я хотел бы отметить работу депутатов Гульшат Асылбаевой, Айнуры Осмоновой, депутатов во главе со спикером парламента, которые инициировали данный законопроект, не опасаясь критики со стороны гражданского общества и средств массовой информации. Во время обсуждения данного закона мы все убедились в том, что в нашем обществе существует проблема, связанная с фейковой информацией. Мы увидели, что закон нужен, когда были дебаты внутри и вне стен парламента», — вступился он за инициаторок законопроекта.

Ранее журналисты уличили депутаток в копипасте российского и кыргызского законопроектов, после чего одна из них угрожала журналисту-расследователю Болоту Темирову судом.

Тогда главный редактор издания Factсheck.kg и борец с фейками Болот Темиров заявил, что законопроект Асылбаевой и Осмоновой, ничто иное, как способ «закрыть рот» СМИ, которые неугодны властям.

«Зачем вы врете здесь? Подавайте в суд на меня. (…) А под видом борьбы с фейковыми аккаунтами хотите закрыть нам рот. Органы перед выборами закроют под видом борьбы с фейками все независимые СМИ. Я борюсь с фейками. А вы не боретесь, а подменяете факты», — заявил Темиров. Правозащитники и журналисты опасаются, что законопроект будут использовать для борьбы с антикоррупционными расследованиями в СМИ.

Доработка

«Другой вопрос, насколько глубоко был обсужден и доработан этот законопроект», — сказал президент.

Поэтому он решил отправить законопроект на доработку.

«Резюмируя, скажу, что такой закон нам нужен. Но над ним следует еще поработать. Поэтому я намерен, опираясь на свое конституционное право, вернуть этот закон на доработку. Но предлагаю его доработать с участием представителей медиасферы, депутатов, моего аппарата, представителей соответствующих министерств. Особо хочу подчеркнуть, что нам необходим закон, не ограничивающий свободу слова, а позволяющий противостоять фейкам и ложной информации», — сказал он.

Он заявил, что поддерживает тех, кто говорит о проблемах — но не хочет, чтобы это делали анонимно.

«Если эти сообщения не оскорбляют кого-то, не задевают чьей-то чести или достоинства, если не содержат противозаконных призывов, то наоборот даже помогают мне и государственным органам.

Информировать о насущных проблемах на местах — это большая помощь для нас, чтобы быть в курсе и продвигать работу, я могу тоже о чем-то не знать, и это будет помогать нам вернуть доверие граждан к государственной власти. Я заинтересован в этом и поддерживаю тех, кто открыто говорит о проблемах, не скрывая своего лица», — сказал он.

Президент, критика, фейки

Президент Сооронбай Жээнбеков дал интервью на фоне допросов кыргызстанцев, которые постили в интернете мемы про главу государства, критиковали его или требовали импичмента.

Волна критики в адрес главы государства прошла после одной из его речей. Президент Сооронбай Жээнбеков 9 июля обратился к народу Кыргызстана в связи с эпидситуацией в стране. Видео с обращением было залито на официальный канал президента в YouTube. Однако пользователям интернета не понравилось послание главы страны и они стали оставлять под ним негативные комментарии.

В итоге пресс-служба президента удалила видео и перезалила его, использовав функцию «ограничение для детей», которая не позволяет комментировать контент и видеть количество лайков и дизлайков под видео. В аппарате президента заявили, что негативные комментарии оставляли фейки и большая часть из них была «деструктивом».

После кыргызстанцы стали сообщать о взломе своих соцсетей и удалении негативных постов о президенте. Некоторых кыргызстанцев вызвали на допрос — например, дипломата Кылычбека Султана, администратора паблика «Меместан» Аргена Бактыбека уулу и дата-журналистку Эркингуль Толон кызы, комикессу Назгуль Алымкулову — все они публиковали шутки или критиковали президента.

Кроме того, участники группы «За импичмент Сооронбая Жээнбекова» сообщают о давлении со стороны сотрудников милиции, а сайт Change Org, где собирали петицию против президента, был заблокирован в стране.