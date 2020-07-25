В ГСИН прокомментировали смерть правозащитника Азимжана Аскарова. Борец за права человека скончался утром 25 июля, пробыв 10 лет в заключении. Хотя ГСИН 24 июля сообщила «Клоопу», что информация об ухудшении здоровья правозащитника не достоверная, в этот день Аскарова доставили в медцентр 47 колонии.

Теперь госслужба утверждает, что у Аскарова была пневмония и он сам срывал себе кислородный концентратор, после чего скончался.

«При поступлении в лечебно-исправительное учреждение № 47 с предварительным диагнозом «внебольничная правосторонняя пневмония» Азимжан Аскаров был подключен к кислородному концентратору, уровень сатурации составлял 80-83.

После чего больной сопротивлялся и самостоятельно срывал маску от кислородного концентратора. Осужденный находился под наблюдением дежурного врача. Утром в 9:30 25 июля больной повторно отключил кислородный концентратор, и в 10:30 была констатирована биологическая смерть», — сообщили в госслужбе, хотя только вчера настаивали, что состояние здоровья Аскарова хорошее и он не нуждается в медицинской помощи.

По словам адвоката Валерьяна Вахитова, правозащитник был в настолько тяжелом состоянии, что не мог передвигаться самостоятельно и ему делали инъекции глюкозы, потому что он почти не ел. Маловероятно, что он мог бы срывать свой кислородный концентратор.

Также ГСИН утверждает, что Аскаров не хотел получать лечение.

«Осужденный Азимжан Аскаров в учреждении № 19 села Жаны-Жер ранее обращался в медицинскую часть с жалобами на общую слабость и повышенную температуру. После осмотра медицинскими работниками ему несколько раз было рекомендовано стационарное лечение в условиях лечебно-исправительного учреждения № 47 Бишкека, от которого правозащитник категорически отказывался. О чем были составлены соответствующие акты и занесены в медицинскую книжку», — сообщает служба.

При этом Валерьян Вахитов не раз поднимал тему о состоянии здоровья Аскарова, о том, что правозащитник нуждается в помощи. О его болезни говорили также омбудсмен и правозащитная организация «Бир Дуйно», но всю эту информацию в ГСИН опровергали.

Азимжан Аскаров — один из самых известных правозащитников Кыргызстана — провел в заключении последние 10 лет своей жизни.

Его задержали 15 июня 2010 года во время межэтнического конфликта на юге Кыргызстана — правозащитника обвинили в «организации массовых беспорядков», «разжигании межнациональной розни» и «соучастии в убийстве милиционера». Уже 15 сентября 2010 года суд приговорил Аскарова к пожизненному заключению, но он не признал своей вины.

В деле правозащитника было много нестыковок и противоречий — например, приговоры Аскарову выносили, в основном, только на показаниях милиционеров. Комитет ООН по правам человека признал, что Аскарова пытали, а судебное разбирательство в отношении правозащитника было несправедливым.

Правозащитники связывали гонения против Аскарова с его деятельностью — он был известен своими расследованиями пыток со стороны милиции.

В 2016 году Комитет ООН по правам человека потребовал, чтобы власти Кыргызстана аннулировали приговор в отношении Аскарова и немедленно выпустили его из-под стражи, однако этого так и не произошло.