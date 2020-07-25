По данным минздрава, за прошедшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 53 медработников.

Ошская область — 16;

Баткенская область — 11;

Бишкек — 9;

Ош — 8;

Чуйская область — 5;

Иссык-Кульская область — 2;

Джалал-Абадская область — 1;

Таласская область — 1.

За сутки из стационаров выписаны 12 медиков, сняты с домашней изоляции с выздоровлением 48 медработников.

Всего медработников с диагнозом COVID-19 составляет 2 633 случая, из которых всего выздоровели 1 305 медработников.

Всего в стране с начала пандемии зарегистрировано 32 124 случая заражения COVID-19 и внебольничной пневмонией. Количество случаев заражения увеличилось после объединения заражения коронавирусом и пневмонией в одну статистику.

За последние сутки от осложнений вызванных коронавирусом и пневмонией умерли 38 человек. По данным минздрава, всего за время пандемии COVID-19 скончались 1 249 пациентов.

Компенсации заразившимся медикам

Заразившимся коронавирусом медикам полагается компенсация в 200 тысяч сомов, а семьям погибших — в миллион. Но перед тем, как выплатить компенсацию, специальная комиссия при министерстве будет тщательно проверять каждый случай.

Известно, что минздрав пока выплатил компенсацию только 41 медику и семьям двух погибших врачей.

По словам члена комиссии, а также юриста минздрава Азамата Жумакеева, сейчас рассмотрено уже порядка 200-300 случаев заражения среди медработников. Однако «почти все из них перенаправлены обратно работодателям медиков для дополнения».

Жумакеев сообщил, что в пакете документов зараженных медработников должны быть следующие документы: анкета, заключение эпидрасследования, справка от работодателя о наличии медика на рабочем месте при заражении, решение профсоюза и тд.

«Когда нам полностью это все предоставляют, мы сразу рассматриваем. Даже на секунду не хотим задерживать», — сказал Жумакеев.

Также по его словам, сбор необходимой документации усложняется тем, что большинство медработников находится сейчас в красной зоне, «а комиссия не может туда зайти».

Смерти медработников

Глава управления Человеческих ресурсов и организационной работы минздрава Айгуль Бообекова сообщила, что с начала пандемии по 22 июля умерло 29 медработников, 20 из них врачи.

В списке памяти «Клоопа» их уже больше 40 — в их числе врачи, доктора наук, ветераны медицины, медсестры и другие специалисты.

По ее словам, в стране более 13 тысяч врачей, более 9 тысяч из них были привлечены для борьбы с коронавирусом. Из них порядка 67% находятся на работе, а свыше 15% врачей болеют. Свыше 12% — медики, находящиеся в «зоне риска» из-за возраста и состояния здоровья. Некоторые из них работают удаленно из дома.