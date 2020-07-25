Республиканский штаб 25 июля сообщил о 38 летальных исходах от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии.

Больше всего смертей зафиксировано в Бишкеке, в столице умерли 13 человек.

В Чуйской области скончались пять пациентов, в Таласской области также умерло пять человек.

В Иссык-Кульской области скончались двое. В Нарынской области умер один пациент.

В Ошской области умерли три человека, а в самом городе Ош скончались двое. В Джалал-Абадской скончались два пациента, в Баткенской области — пять человек.

По данным минздрава, всего за время пандемии COVID-19 скончались 1 249 пациентов.

За последние сутки по Кыргызстану зафиксировано 877 новых случаев заражения с учетом внебольничной пневмонии и подтвержденных случаев коронавирусной инфекции.

Всего в стране с начала пандемии зарегистрировано 32 124 случая заражения COVID-19 и внебольничной пневмонией. Количество случаев заражения увеличилось после объединения заражения коронавирусом и пневмонией в одну статистику.