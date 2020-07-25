По данным минздрава, на 25 июля по стране зарегистрировали 877 новых случаев заражения с учетом внебольничной пневмонии и подтвержденных случаев COVID-19.
- Бишкек – 257;
- Иссык-Кульская область – 122;
- Ошская область – 119;
- Джалал-Абадская область – 91;
- Таласская область — 79;
- Чуйская область – 71;
- Ош – 60;
- Баткенская область – 58;
- Нарынская область – 20.
С начала пандемии в Кыргызстане выявили 32 124 случая заражения COVID-19 и внебольничной пневмонией.
За сутки с выздоровлением от коронавируса с учетом внебольничной пневмонии выписали 1 165 пациентов.
- Бишкек — 609;
- Чуйская область — 141;
- Джалал-Абадская область — 95;
- Ошская область — 79;
- Ош — 62;
- Баткенская область — 59;
- Иссык-Кульская область — 50;
- Нарынская область — 44;
- Таласская область — 26.
Всего за время пандемии с выздоровлением выписали 19 203 пациента.
За прошедшие сутки в Кыргызстане скончались 38 пациентов с COVID-19 и пневмонией. Всего в стране умерли 1 249 человек с подтвержденным коронавирусом и внебольничной пневмонией.
Среди медработников за сутки выявили 53 случая заражения коронавирусом. За сутки из стационаров и домашней самоизоляции с выздоровлением выписали 60 медсотрудников.
За все время среди медиков выявили 2 633 случая заражения COVID-19, выздоровели 1 305 медработников.