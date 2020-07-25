По данным минздрава, на 25 июля по стране зарегистрировали 877 новых случаев заражения с учетом внебольничной пневмонии и подтвержденных случаев COVID-19.

Бишкек – 257;

Иссык-Кульская область – 122;

Ошская область – 119;

Джалал-Абадская область – 91;

Таласская область — 79;

Чуйская область – 71;

Ош – 60;

Баткенская область – 58;

Нарынская область – 20.

С начала пандемии в Кыргызстане выявили 32 124 случая заражения COVID-19 и внебольничной пневмонией.

За сутки с выздоровлением от коронавируса с учетом внебольничной пневмонии выписали 1 165 пациентов.

Бишкек — 609;

Чуйская область — 141;

Джалал-Абадская область — 95;

Ошская область — 79;

Ош — 62;

Баткенская область — 59;

Иссык-Кульская область — 50;

Нарынская область — 44;

Таласская область — 26.

Всего за время пандемии с выздоровлением выписали 19 203 пациента.

За прошедшие сутки в Кыргызстане скончались 38 пациентов с COVID-19 и пневмонией. Всего в стране умерли 1 249 человек с подтвержденным коронавирусом и внебольничной пневмонией.

Среди медработников за сутки выявили 53 случая заражения коронавирусом. За сутки из стационаров и домашней самоизоляции с выздоровлением выписали 60 медсотрудников.

За все время среди медиков выявили 2 633 случая заражения COVID-19, выздоровели 1 305 медработников.