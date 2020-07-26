Республиканский штаб сообщил, что еще у 689 человек подтвердили коронавирусную инфекцию. 28 человек из новых зараженных — это медработники.

Больше всего новых зараженных в Бишкеке и Джалал-Абадской области — 190 и 129 человек.

После Чуйская область и Ош — в них 89 и 74 новых зараженных. В Ошской и Иссык-Кульской областях 58 и 55 новых зараженных. В Таласской области 40, в Баткенской — 30, а в Нарынской — 24.

Выздоровели за сутки 1 185 человек — их выписали из больниц. 19 из них медики.

Умерли за сутки 28 человек.

Всего в стране 32 813 случаев заражения, из которых умерли 1 277 человек.