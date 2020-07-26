Журналистка Алтынай Арстанбекова заявила, что сына юриста Каната Хасанова подозревают в разбойном нападении. Кыргызстанка Фатима Дуйшембиева обвиняет сына юриста в нападении, из-за которого скончался ее супруг.

В УВД Первомайского района подтвердили «Клоопу», что Арстана Хасанова проверяют на причастность к нападению. Канат Хасанов отрицает, что его сын был на месте преступления.

«Узнала по голосу»

На видео Дуйшембиева рассказала, что 7 июля приобрела кислородный концентратор для мужа, у которого был COVID-19 и Арстан Хасанов провел инструктаж. Она говорит, что заплатила ему 66 тысяч 500 сомов.

После на ее семью напали и она узнала голос одного из грабителей — по ее словам, это был Арстан Хасанов. Грабители украли больше трех миллионов сомов и знали расположение комнат — по словам женщины, с марта в доме никого чужого не было, кроме Арстана Хасанова, который установил им кислородный концентратор.

«В ночь на 11 июля на нас напали трое неизвестных. Один начал меня сразу завязывать. У них не было веревок, меня связали удлинителем. Тот, кто завязывал меня, говорил со мной на русском языке. Он сказал: «Не сопротивляйтесь, эже, мы ничего с вами не сделаем». Я узнала интонацию сына Каната Хасанова», — говорит на видео Дуйшембиева.

«Сын был дома»

Хасанов записал очень эмоциональное видео — в нем он отрицает обвинения и говорит, что сын в день нападения был дома и ухаживал за больными родителями.

«Я докажу, что мой сын не имеет к этому отношения», — сказал юрист.

Он обвинил журналистку Арстанбекову в распространении слухов, предвзятости и лжи, и спросил, не работает ли она на партию «Мекенчил» или депутата Кубанычбека Жумалиева.

*Ранее члены движения «Чон Казат» обвинили в коррупции депутата Кубанычбека Жумалиева, сам же депутат поклялся на Коране, что никогда не участвовал в коррупционных махинациях.

Фатиму Дуйшембиеву Хасанов обвинил в «специальной симуляции». Он спрашивает на видео — почему пострадавшая сразу не обратилась в милицию? Хасанов утверждает, что у него еще много вопросов и он многое не говорит в интересах следствия.

«Ищите среди своих родственников, Фатима. Ты кого-то выгораживаешь. Скажи правду, как он [муж] умер», — сказал на видео юрист. Он также сообщил, что между Дуйшембиевой и Хасановыми уже была очная ставка.

Кто такой Канат Хасанов?

Канат Хасанов известен тем, что занимался защитой Омурбека Текебаева, когда того обвинили в получении взятки в $1 млн от российского бизнесмена Леонида Маевского.

Также Хасанов попросил возбудить уголовное дело в отношении экс-премьер-министра страны Мухаммедкалыя Абылгазиева. Он считает, что Абылгазиев, будучи в должности премьер-министра, «используя свои должностные полномочия и действуя вопреки действующему законодательству, халатно отнесся к своим служебным обязанностям при проведении комплекса мероприятий» в ходе пандемии COVID-19.

Хасанов активный член движения «Чон Казат». Движение «Чон Казат» стало набирать популярность в стране после того, как один из его членов заявил, что нужно изъять имущество у местных депутатов, чиновников и олигархов.