В социальных сетях и пабликах распространились видео селя, прошедшего в Боомском ущелье на трассе, ведущей в Иссык-Кульскую область.

По трассе разлилась «река» грязного селевого потока, некоторые машины были почти по фары в воде, а водителям вода доходила до колена. Автомобили медленно продвигались сквозь поток.

«По предварительным данным, около 145 км трассы Бишкек-Нарын-Торугарт было затоплено проливными дождями. Была задействована спасательная команда из Балыкчи», — сообщило МЧС. Пострадал ли кто-то из-за селя, пока неизвестно.