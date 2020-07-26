Республиканский штаб сообщил о смерти 28 человек за минувшие сутки. Это пациенты, у которых был COVID-19 и пневмония.

В Бишкеке умерли восемь человек, в Джалал-Абадской области пять, в Чуйской и Иссык-Кульской по четыре, в Оше, Ошской и Чуйской областях по два человека, и один в Нарынской области.

38 человек скончались днем ранее. До этого были озвучены цифры в 42, 46, 44, 42 и 34 скончавшихся. Причем озвученная 20 июля цифра в 34 человека — это количество смертей за воскресенье 19 июля.

В среднем за прошедшую неделю ежедневно умирали более 40 человек с COVID-19, неделей ранее цифры были выше — ежедневно умирали от 70 и более человек. Таким образом, пока наблюдается уменьшение количества смертей кыргызстанцев.