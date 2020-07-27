Пресс-служба аппарата правительства сообщила, что министр здравоохранения Сабиржан Абдикаримов не подавал в отставку. Глава министерства уже выписан из больницы и работает из дома. В ближайшее время он выйдет на работу.

Ранее сообщение об отставке министра здравоохранения Сабиржана Абдикаримова 27-июля опубликовало издание «Репортер» со ссылкой на свои источники. Позже его перепечатали еще несколько изданий. По данным издания, Абдикаримов якобы подал заявление об уходе по собственному желанию, и теперь его заменит глава ФОМС Эльнура Боронбаева.

Кроме этого, издание опубликовало фотографии, на которых близкие Боронбаевой якобы поздравляли ее с новой должностью.

Однако в ФОМС «Клоопу» сказали, что Боронбаева сейчас находится на больничном, а фото, где она якобы празднует свое назначение, было сделано год назад на свадьбе сына.

10 июля стало известно, что у Сабиржана Абдикаримова и его заместителя Нурболота Усенбаева положительные тесты на коронавирус. У Абдикаримова была диагностирована двусторонняя пневмония.

После этого, в соцсетях стали распространяться слухи о том, что оба чиновника вылетели на лечение за пределы страны. Начальница управления общественного здравоохранения Айнура Акматова 13 июля ответила на них и заявила, что министр и его заместитель получают лечение в Республиканской инфекционной больнице в Бишкеке.

Абдикаримов был назначен министром 1 апреля этого года.

Предыдущий министр Космосбек Чолпонбаев после увольнения с должности и критики со стороны главы правительства дважды вызывался на допрос по уголовному делу о коррупции и лоббировании интересов фармкомпаний. Вместе с ним была допрошена экс-вице-премьер Алтынай Омурбекова.

Чолпонбаев после допросов 10 июля попал в реанимацию. Тогда сообщалось о том, что у него болит сердце, а также диагностирована пневмония. Чолпонбаева выписался из больницы 17 июля.