Бывший глава аппарата мэрии Бишкека Балбак Тулобаев стал полномочным представителем правительства Иссык-Кульской. Премьер-министр Кубатбек Боронов 27 июля подписал распоряжение об этом.

Предыдущий полпред правительства в Иссык-Кульской области Акылбек Осмоналиев по распоряжению Боронова перешел на должность первого заместителя руководителя аппарата кабмина.

Тулобаев планировал и организовывал деятельность мэрии города Бишкек два года — с августа 2018 до конца июля 2020.

Что известно о Балбаке Тулобаеве

Тулобаев родился 21 сентября 1972 года в Иссык-Кульской области. Он два года учился на ветеринара в сельхозинституте имени Скрябина. Позже перевелся в Стамбульский университет в Турции на специальность инженера лесного хозяйства.

В 2001 году получил степень бакалавра по специальности «инженер-эколог» аграрного университета имени Скрябина. Через восемь лет он получил еще одну степень бакалавра в отделении «Менеджмент» Академии управления при президенте.

После работы в страховой компании в городе Стамбул Тулобаев стал помощником директора Госагентства по лесному хозяйству.

Позже он четыре года работал помощником депутата и старшим консультантом в комитете парламента по развитию промышленности и бизнеса.

С 2004 по 2010 года Тулобаев был советником и помощником управделами президента, заведующим отдела управделами президента, заместителем и первым заместителем управделами президента.

После свержения Бакиева в 2010 году Тулобаев был замглавного редактора газеты «Айат». Позже стал советником президента многопрофильной компании «АЮ Холдинг».

В 2012 году Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело против бывшего управделами президента Курманбека Темирбаева и его заместителя Тулобаева по делу о строительстве многоэтажного жилого дома в парке имени Ататюрка.

Суд признал Темирбаева и Тулобаева виновными в превышении должностных полномочий, каждого приговорили к штрафу в сто тысяч сомов и запретили занимать руководящие посты в госорганах в течение одного года. Впрочем, суд применил к ним амнистию, и их освободили от наказания.

В 2015 году Тулобаев вошел в совет директоров компании и стал вице-президентом «АЮ Холдинг».

В 2018 по совместительству с должностью руководителя аппарата бишкекской мэрии Балбак Тулобаев стал гендиректором торгового комплекса «АЮ Гранд Комфорт».