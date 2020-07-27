В городе Ош 23 июля в возрасте 53 лет скончалась терапевт Рахиля Матраимова. Она возглавляла медцентр «Доктор Матраимова». У нее диагностировали коронавирус.

«Она была профессиональным доктором которая отлично знала свою работу. Стала жертвой COVID-19 из-за ее стремления помогать пациентам. Она рано покинула нас, мы никогда не забудем ее смех и искру в ее пламенных глазах», — написал пользователь фейсбука Бахтияр Асилбек уулу.

Информацию о смерти врача также подтвердил ее сын Бакытбек Матраимов. По его словам, его мама заразилась коронавирусом во время работы. В итоге у нее появилась двусторонняя пневмония.

«Легкие у нее оказывается повредились на 40%. Вначале лечилась в нашей собственной клинике. Потом чтобы она была под присмотром врача отвезли в обсервацию, которую открыли на базе школы имени Навои. Потом она попала в реанимацию, ее перевели в областную инфекционную больницу. Она скончалась через три дня после перевода», — сказал он.

По словам ее сына, минздрав не связывался с ее близкими по поводу ее кончины.

Отличник здравоохранения

Рахиля Матраимова родилась в Кара-Суйском районе Ошской области. Она окончила Кыргызский государственный медицинский институт, возглавляла группу врачей №8 ЦСМ города Ош, затем работала главврачом клиники «Дарман Ош».

За плодотворную работу награждена званием «Отличник здравоохранения».

Она до конца своих дней лечила людей, открыв свой медцентр «Доктор Матраимова».

По данным минздрава, по состоянию на 22 июля умерло 29 медработников с COVID-19. По расчетам «Клоопа», число умерших медработников во время пандемии превысило 40 человек.

Правительство должно выплачивать компенсации в 200 тыс сомов медикам, зарвавшимся коронавирусом во время работы, а семьям скончавшихся медиков — 1 млн сом.

Сейчас известно только о 41 медике, которому одобрили компенсации в 200 тысяч сомов.По данным на 27 июля, в стране число заразившихся медиков коронавирусом достигло до 2 683 — из них 1 478 вылечились.