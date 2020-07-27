Фото: Мэрия Бишкека

Мэрия Бишкека сообщила, что вновь начала работу по устранению дефектов на улицах, построенных за счет китайского гранта в 2018 году. Сейчас идут работы на 20 столичных улицах, остальные 28 улиц отремонтируют до окончания строительного сезона.

«Выявленных дефектов улиц не так много – это некачественные бордюры и ирригационные лотки, их меняют на новые. На некоторых тротуарах наблюдается просадка брусчатки», — заявили в мэрии.

Гарантийный срок на улицы от подрядчика истекает уже этой осенью. В 2019 году, когда были выявлены первые дефекты, мэрия заявляла, что, согласно подписанному договору, все они будут исправляться за счёт подрядчика.

Во время первой фазы проекта «Развитие улично-дорожной сети города Бишкек за счёт китайского гранта» в 2018 году построили и отремонтировали 48 улиц общей протяженностью более 93 километров. При этом власти пожертвовали множеством деревьев, объясняя это расширением улиц для борьбы с пробками. Однако чаще всего расширенная часть улиц используется под парковку, а пробки в городе так остаются.

Тогдашний мэр Албек Ибраимов заявлял, что дороги должны будут прослужить 10-15 лет без капитального ремонта, но уже спустя год после постройки их пришлось ремонтировать.

Бывший замминистра транспорта Улан Уезбаев тогда заявил, что многие дороги Бишкека, построенные на китайский грант, «некачественные». Он объяснил это тем, что мэрия не следит за ходом строительства и качеством работ, и лишь проверяет конечный результат.

В мэрии тогда подтвердили, что в после постройки дорог действительно не было масштабной проверки. Их состояние и качество проверили лишь весной 2019 года, однако проверяющая комиссия так и не узнала, кто и когда принимал дороги, построенные за счет китайского гранта.

Вторая фаза проекта

На саммите Шанхайской организации сотрудничества, который прошел в Бишкеке в июне 2019, власти подписали договор о начале второй части проекта по ремонту дорог в городе.

По нему планируется отремонтировать 60 улиц общей протяженностью более 70 км. Многие из этих дорог расширят или построят заново, на всех будут тротуары и ирригационная сеть. В муниципалитете сообщали, что половина всех дорог, которые нуждаются в ремонте, проходит через новостройки и жилмассивы на окраинах Бишкека.

В начале июля 2020 года мэрия сообщила, что состоялось вскрытие конкурсных заявок на строительство и реконструкцию дорог по второй фазе проекта.

Имена претендентов на участие в конкурсе представила Канцелярия Советника по торгово-экономическим вопросам при Посольстве КНР в Кыргызстане. Комиссия должна проверить представленные сметы и определить имя подрядчика. Договор планируют подписать в августе, после чего начнется строительство дорог.