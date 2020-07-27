Чуйская районная госадминистрация сообщила, что заместитель директора ЦСМ Чуйского района Кулжамал Джумабаевой скончалась от внебольничной пневмонии.

Джумабаева скончалась в возрасте 67 лет, она была врачом-терапевтом высшей категории, посвятив работе в здравоохранении 44 года.

Кулжамал Джумабаевой родилась в 1953 году в селе Тегирменти Кеминского района Чуйской области.

Она окончила Кыргызский государственный медицинский институт и начала работу в Чуйской центральной районной больнице.

Четыре года она проработала в Чуйской районной поликлинике заведующей терапевтического отделения, а затем стала заведующей поликлиники.

Последние 19 лет Кулжамал Джумабаева, работала заместителем директора Центра семейной медицины Чуйского района.

Смерти медработников

Глава управления Человеческих ресурсов и организационной работы минздрава Айгуль Бообекова сообщила, что с начала пандемии по 22 июля умерло 29 медработников, 20 из них врачи.

В списке памяти «Клоопа» их уже больше 40 — в их числе врачи, доктора наук, ветераны медицины, медсестры и другие специалисты.

По словам Бообековой, в стране более 13 тысяч врачей, более 9 тысяч из них были привлечены для борьбы с коронавирусом. Из них порядка 67% находятся на работе, а свыше 15% врачей болеют.

Правительство должно выплачивать компенсации в 200 тыс сомов медикам, зарвавшимся коронавирусом во время работы, а семьям скончавшихся медиков — 1 млн сом.

Сейчас известно только о 41 медике, которому одобрили компенсации в 200 тысяч сомов.По данным на 27 июля, в стране число заразившихся медиков коронавирусом достигло 2 683 — из них 1 478 вылечились.