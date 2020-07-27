Согласно данным минздрава, на 27 июля в Кыргызстане зафиксировали 24 летальных исхода среди пациентов с COVID-19 и внебольничной пневмонией:

Бишкек – 6;

Ош – 1;

Чуйская область – 1;

Ошская область – 1;

Талаская область – 3;

Нарынская область – 1;

Иссык-Кульская область – 4;

Джалал-Абадская область – 6;

Баткенская область – 1.

За все время пандемии в Кыргызстане скончались 1 301 человек с коронавирусом и пневмонией.

На 27 июля в республике выявили 483 новых случая заражения COVID-19 внебольничной пневмонией.

Всего за время пандемии в стране выявили 33 296 случаев заражения. Вылечились за все время 21 205 пациентов

Количество случаев заражения по стране увеличилось после объединения заражения коронавирусом и пневмонией в одну статистику.

