Согласно данным минздрава, на 27 июля в Кыргызстане зафиксировали 24 летальных исхода среди пациентов с COVID-19 и внебольничной пневмонией:
- Бишкек – 6;
- Ош – 1;
- Чуйская область – 1;
- Ошская область – 1;
- Талаская область – 3;
- Нарынская область – 1;
- Иссык-Кульская область – 4;
- Джалал-Абадская область – 6;
- Баткенская область – 1.
За все время пандемии в Кыргызстане скончались 1 301 человек с коронавирусом и пневмонией.
На 27 июля в республике выявили 483 новых случая заражения COVID-19 внебольничной пневмонией.
Всего за время пандемии в стране выявили 33 296 случаев заражения. Вылечились за все время 21 205 пациентов
Количество случаев заражения по стране увеличилось после объединения заражения коронавирусом и пневмонией в одну статистику.