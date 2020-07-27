Европейский Союз выразил соболезнования семье правозащитника Азимжана Аскарова, который скончался 25 июля, пробыв 10 лет в заключении. В заявлении говорится, что власти страны должны выяснить обстоятельства смерти правозащитника и условий его содержания в колонии.

«ЕС следил за судебным процессом против Аскарова с момента его ареста в 2010 году. Мы неоднократно выражали свое мнение о судебном разбирательстве и призывали к его освобождению. Мы глубоко сожалеем, что, несмотря на призывы к его освобождению, он скончался в тюрьме. Важно, чтобы выяснились обстоятельства его смерти и условия, в которых он содержался в последние месяцы своей жизни», — говорится в сообщении ЕС.

Комитет ООН по правам человека ранее признал, что Аскаров подвергался пыткам в колонии. В 2016 году Комитет потребовал, чтобы власти Кыргызстана аннулировали приговор в отношении Аскарова и немедленно выпустили его из-под стражи, однако этого так и не произошло.

Глава правозащитной организации «Бир дуйно – Кыргызстан» Толекан Исмаилова сообщила в интервью Азаттыку», что Аскарова похоронят в Узбекистане по его просьбе. Исмаилова также сообщила, что планирует подать в суд на правительство Кыргызстана из-за смерти Аскарова.

Аскарову было 69 лет и в последние дни перед смертью его здоровье значительно ухудшилось. Его адвокат Валерьян Вахитов требовал госпитализации правозащитника, однако власти ограничились лишь тем, что предложили этапировать Аскарова в колонию №47, в которой находится центральная больница Госслужбы исполнения наказаний (ГСИН).

ГСИН ранее отрицала все заявления правозащитников и адвокатов об ухудшении состояния Аскарова и настаивал, что у него нет проблем со здоровьем.

После его смерти ГСИН сделала заявление, что у Аскарова была пневмония а сам он категорически отказывался лечиться в стационаре.

По версии ГСИН, несмотря на отказы правозащитника, сотрудники службы перевели его в стационар 47 колонии, где Аскаров якобы «сорвал с себя маску кислородного концентратора в результате чего скончался».

Азимжан Аскаров — один из самых известных правозащитников Кыргызстана — провел в заключении последние 10 лет своей жизни.

Его задержали 15 июня 2010 года во время межэтнического конфликта на юге Кыргызстана — правозащитника обвинили в «организации массовых беспорядков», «разжигании межнациональной розни» и «соучастии в убийстве милиционера». Уже 15 сентября 2010 года суд приговорил Аскарова к пожизненному заключению, но он не признал своей вины.

В деле правозащитника было много нестыковок и противоречий, например, приговоры Аскарову выносили, в основном, только на показаниях милиционеров.

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