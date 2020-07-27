Волонтеры движения «Биз Барбыз» заявили о том, что фонд имени Исмаила Матраимова использовал на своих баннерах о помощи медработникам их слоган. При этом обе организации занимаются благотворительностью, а также помогают заболевшим и пострадавшим от пандемии коронавируса.

Глава волонтерского движения Урмат Насыкулов в своем микроблоге раскритиковал появившиеся недавно в Бишкеке баннеры фонда Матраимовых.

«Хорошие художники копируют, великие художники воруют» решили они и сплагиатили наше название для своего слогана.

Никакого отношения к появившимся баннерам со слоганом «Биз барбыз» этого фонда мы не имеем. Плагиат это зло! pic.twitter.com/hMt0IyAXcE — Urmat Nasykulov (@urmagram) July 25, 2020

Движение «Биз Барбыз» через свой официальный аккаунт в твиттере уточнило, что не имеет никакого отношения к фонду Матраимовых.

Так вот, ребят. Баннер не наш. Совсем. Мы с этим фондом не знакомы, никак не соприкасались. Мы вне политики, но нам не нравится, что наш слоган используют совершенно чужие нам люди.



"Биз барбыз" - движение добровольцев, движение неравнодушных граждан. Все! Никакой политики! pic.twitter.com/iURvXgPg1U — BizBarbyz_kg (@biz_barbyz) July 27, 2020

Насыкулов рассказал Kaktus.media, что «в данной ситуации будет сложно чего-то добиться», так как название движения не зарегистрировано юридически.

«Но мы считаем, что они неэтично поступили. Мы с марта помогаем нуждающимся, и люди уже знают о нас. Насколько я знаю, фонд установил еще другие баннеры с разными девизами и «Биз барбыз» — лишь один из них», — сказал он.

По мнению активиста, фонд Матраимовых мог использовать другие фразы, так как знал о движении «Биз Барбыз».

«Мы бы не стали тратить деньги на подобные баннеры, мы бы на эти деньги помогли еще больше нуждающимся», — заявил Насыкулов Kaktus.media.

«Это цитата врачей»

Эльнура Алканова из фонда Исмаила Матраимова заявила «Клоопу», что слова «Биз барбыз» (Мы есть) — это обращение медиков, работавших во временном стационаре на базе отеля «Риксон», к своим пациентам, «которые сейчас проходят большое испытание». Стационар был открыт фондом 5 июля для лечения больных с тяжелой формой пневмонии.

«В этой цитате заложена мысль, что врачи не убежали и не спрятались. Они вышли и не побоялись риска заражения. […] Стране нужна психологическая поддержка. И решили повесить баннеры с обращениями к народу, дать им поддержку и сказать: “Мы есть”, “Мы вас не оставим”, “Биз барбыз”, “Сен вирусту женесин!” и еще 20 других цитат, слоганов», — сообщила представительница фонда.

Также Алканова заявила, что обвинения в плагиате — «необдуманный поступок» со стороны Насыкулова.

«Словосочетание “Биз барбыз” не является собственностью ни одного человека или организации. Никто это выражение не запатентовал. Это слова кыргызского языка, и любой может применить эти слова и смысл, который заложен в этих словах», — считает она.

По данным Алкановой, до создания волонтерского движения в минюсте уже была зарегистрирована другая благотворительная организация Бактыбека Калмаматова с названием «Биз Барбыз».

«Но никому в голову еще не приходило заниматься таким глупым спором и политизировать ситуацию вокруг себя. Сейчас все заняты оказанием помощи населению, поддержке друг друга, и заботой о своем здоровье», — заключила Алканова.

Фонд Матраимовых против коронавируса

Благотворительный фонд «Исмаил Матраимов», названный в честь отца депутата Искендера Матраимова и экс-замглавы таможенной службы Раима Матраимова, начал оказывать помощь пострадавшим от пандемии 21 марта 2020 года.

С тех пор представители фонда раздавали гуманитарную помощь в виде продуктов малообеспеченным семьям, масок, средств индивидуальной защиты и экспресс-тестов на коронавирус минздраву, а также перечисляли деньги на борьбу с COVID-19.

Позже семья Матраимовых открыла несколько временных стационаров для приема больных с коронавирусом, привезла аппараты ИВЛ и портативный рентген для диагностирования пневмонии в город Ош.

18 июля фонд объявил о начале работы волонтерской группы в городе Ош и Ошской области, которая выезжает к больным с кислородными концентраторами.

С начала пандемии в Кыргызстане выявили 33 296 случаев заражения коронавирусом и внебольничной пневмонией, из которых с выздоровлением выписали 21 205 пациентов.

Всего в стране умерли 1 301 пациент с пневмонией и коронавирусом.

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