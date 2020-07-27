По данным минздрава, на 27 июля в Кыргызстане зарегистрировали 482 новых случаев заражения с учетом внебольничной пневмонии и COVID-19.

Бишкек – 154;

Ош – 59;

Чуйская область – 21;

Ошская область – 39;

Таласская область – 27;

Нарынская область – 9;

Иссык-Кульская область – 72;

Джалал-Абадская область – 70;

Баткенская область – 32.

С начала пандемии в Кыргызстане выявили 33 296 случаев заражения коронавирусом и внебольничной пневмонией.

За сутки с выздоровлением от коронавируса с учетом внебольничной пневмонии выписали 817 пациентов.

Бишкек – 445;

Чуйская область – 66;

Ошская область – 37;

Таласская область – 7;

Нарынская область – 1;

Иссык-Кульская область – 7;

Джалал-Абадская область – 105;

Баткенская область – 59;

Ош – 90.

Всего за время пандемии по республике с выздоровлением выписали 21 205 пациентов.

За прошедшие сутки в Кыргызстане скончались 24 пациента с COVID-19 и пневмонией. Всего в стране умерли 1 301 пациент с пневмонией и коронавирусом.

Среди медработников за сутки выявили 22 случая заражения коронавирусом. За сутки из стационаров и домашней самоизоляции с выздоровлением выписали 94 медработника.

За все время среди медиков выявили 2 683 случая заражения COVID-19, выздоровели за все время 1 478 медработников.