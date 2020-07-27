По данным минздрава, на 27 июля в Кыргызстане зарегистрировали 482 новых случаев заражения с учетом внебольничной пневмонии и COVID-19.
- Бишкек – 154;
- Ош – 59;
- Чуйская область – 21;
- Ошская область – 39;
- Таласская область – 27;
- Нарынская область – 9;
- Иссык-Кульская область – 72;
- Джалал-Абадская область – 70;
- Баткенская область – 32.
С начала пандемии в Кыргызстане выявили 33 296 случаев заражения коронавирусом и внебольничной пневмонией.
За сутки с выздоровлением от коронавируса с учетом внебольничной пневмонии выписали 817 пациентов.
- Бишкек – 445;
- Чуйская область – 66;
- Ошская область – 37;
- Таласская область – 7;
- Нарынская область – 1;
- Иссык-Кульская область – 7;
- Джалал-Абадская область – 105;
- Баткенская область – 59;
- Ош – 90.
Всего за время пандемии по республике с выздоровлением выписали 21 205 пациентов.
За прошедшие сутки в Кыргызстане скончались 24 пациента с COVID-19 и пневмонией. Всего в стране умерли 1 301 пациент с пневмонией и коронавирусом.
Среди медработников за сутки выявили 22 случая заражения коронавирусом. За сутки из стационаров и домашней самоизоляции с выздоровлением выписали 94 медработника.
За все время среди медиков выявили 2 683 случая заражения COVID-19, выздоровели за все время 1 478 медработников.