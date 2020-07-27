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По данным минздрава, на 27 июля в Кыргызстане зарегистрировали 482 новых случаев заражения с учетом внебольничной пневмонии и COVID-19.

  • Бишкек – 154;
  • Ош – 59;
  • Чуйская область – 21;
  • Ошская область – 39;
  • Таласская область – 27;
  • Нарынская область – 9;
  • Иссык-Кульская область – 72;
  • Джалал-Абадская область – 70;
  • Баткенская область – 32.

С начала пандемии в Кыргызстане выявили 33 296 случаев заражения коронавирусом и внебольничной пневмонией.

За сутки с выздоровлением от коронавируса с учетом внебольничной пневмонии выписали 817 пациентов.

  • Бишкек – 445;
  • Чуйская область – 66;
  • Ошская область – 37;
  • Таласская область – 7;
  • Нарынская область – 1;
  • Иссык-Кульская область – 7;
  • Джалал-Абадская область – 105;
  • Баткенская область – 59;
  • Ош – 90.

Всего за время пандемии по республике с выздоровлением выписали 21 205 пациентов.

За прошедшие сутки в Кыргызстане скончались 24 пациента с COVID-19 и пневмонией. Всего в стране умерли 1 301 пациент с пневмонией и коронавирусом.

Среди медработников за сутки выявили 22 случая заражения коронавирусом. За сутки из стационаров и домашней самоизоляции с выздоровлением выписали 94 медработника.

За все время среди медиков выявили 2 683 случая заражения COVID-19, выздоровели за все время 1 478 медработников.

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